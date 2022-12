Demostraron que no saben el reglamento: Novoa sobre gol de Equidad a Millonarios

Millonarios y Equidad empataron 2-2 en la tercera fecha de la liga colombiana en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en medio de la polémica por el primer gol que anotó el cuadro ‘asegurador’.

Al minuto 37 la pelota estaba en terreno de Equidad, luego de un remate de Hansel Zapata, el balón pegó en Walmer Pacheco y golpeó al juez Jhon Hinestroza. El árbitro dio balón a tierra y, como dice la norma, le entregó la pelota al último jugador que la tocó, es decir, el lateral del cuadro asegurador.

Según las reglas de la FIFA que comenzaron a regir el 1 de junio de 2019, cuando el balón pega en el árbitro, de inmediato se debe detener el partido y dar balón a tierra.

“El árbitro concederá un balón a tierra a favor de un jugador del equipo que haya tocado el balón por última vez en la posición donde se haya producido el último contacto del esférico con un jugador, un agente externo o, como figura en la Regla 9.1, un miembro del equipo arbitral", dice la norma.

De esta manera, la decisión de Hinestroza fue acertada y regida con el reglamento. No obstante, la polémica se gestó porque, si bien el último jugador en tocar la pelota fue Pacheco, le había llegado por un remate de Hansel. Incluso, se alcanzó a pensar que el lateral de Equidad más que hacer un pase a su compañero, pretendía rechazar el balón.

La jugada continuó y Carlos Peralta aprovechó para anotar el primer gol de la Equidad, lo que causó polémica en el terreno porque los jugadores ‘embajadores’ discutieron con el árbitro considerando que la jugada no debía estar habilitada y reclamando fair play al rival.

El portero de Equidad Diego Novoa se refirió a la jugada y criticó que los jugadores de Millonarios y el público en general no tuviera conocimiento del reglamento de la FIFA.

“Estuvo correcto, las personas en el estadio y hasta los rivales deben conocer el reglamento, no era una jugada de juego limpio, era una reanudación de juego. Ahí demostraron que no saben el reglamento, que no lo entienden, hay un poco de ignorancia, que fue lo que se presentó en ese primer gol, pero fue muy correcto, por eso lo convertimos, porque era una reanudación de juego”, dijo.

