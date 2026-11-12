El Andorra deja en manos de Jesús Owono decisión de volver a jugar tras la muerte de Jesús de Miguel

El portero del FC Andorra, Jesús Owono, atraviesa un momento emocional muy complejo tras la muerte del delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, ocurrida después de un choque entre ambos jugadores durante un partido de la Segunda División del fútbol español. Así lo confirmó este jueves 12 de noviembre el entrenador del conjunto andorrano, Carles Manso, en declaraciones recogidas por la agencia AFP.

Según el técnico, el guardameta “está muy tocado por la situación”, una tragedia que ha conmocionado al fútbol español y que ha obligado al club a acompañar de cerca a su jugador en un proceso personal especialmente delicado.

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El choque que terminó en tragedia

Los hechos se produjeron el pasado 2 de noviembre, durante un encuentro de la Segunda División. En una acción del juego, Jesús Owono salió de su área para despejar un balón y en la jugada impactó con Jesús de Miguel, atacante del Tenerife.

Tras el golpe, el futbolista del club canario fue evacuado a un centro hospitalario. Al día siguiente, el 3 de noviembre, se confirmó su fallecimiento, una noticia que causó una profunda consternación en el entorno de ambos equipos y en el conjunto del fútbol profesional español.



Carles Manso: “Es una tragedia con la que tiene que convivir”

El entrenador del Andorra se refirió al estado de su portero en una rueda de prensa ofrecida tras el regreso del equipo a los entrenamientos. En sus declaraciones, Manso subrayó que la acción no tuvo ninguna intención de causar el desenlace que se produjo.

“Está muy tocado por la situación y evidentemente no iba con la intención del desenlace que se produjo después del choque y que al final es una tragedia con la que tiene que convivir desgraciadamente”, explicó el técnico.

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Un refugio en la familia y los amigos

Manso detalló que Owono se ha apoyado en su círculo más cercano para afrontar este momento. De acuerdo con el entrenador, el portero ha buscado refugio en su familia, sus amigos y su pareja.

“Estamos intentando respetarle esa intimidad y ese proceso que él está viviendo ahora mismo de una situación tan complicada como esta”, añadió el técnico, quien además reiteró sus condolencias a los familiares de Jesús de Miguel.

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Sin plazos para volver a jugar

Uno de los aspectos que destacó el entrenador fue la postura del club frente al futuro inmediato del guardameta. El Andorra ha decidido no imponerle fechas ni presiones sobre su regreso a la competición.

Según explicó Manso, la entidad le ha dado al jugador “ese espacio para que se sienta totalmente libre para tomar cualquier decisión, querer volver, no querer volver, cuando él lo considere oportuno y cuando él realmente se sienta preparado para tomar una decisión así”.

Con esta decisión, el club deja en manos del propio Owono el momento en que se reincorporará a la actividad deportiva, priorizando su bienestar personal sobre las necesidades competitivas del equipo.

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La carta pública de Jesús Owono

El propio portero ya se había pronunciado la semana pasada a través de una carta pública, en la que expresó el impacto que le ha causado lo ocurrido. En ese mensaje, Owono afirmó que estaba viviendo “los días más difíciles” de su vida.

“Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, escribió el guardameta del Andorra en su comunicado.

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En esa misma carta, el jugador se mostró dispuesto a afrontar las consecuencias de lo sucedido durante el partido en el que se produjo el choque con el delantero del Tenerife.

El Andorra retoma los entrenamientos

La comparecencia de Carles Manso se produjo en el marco de la vuelta del FC Andorra a los entrenamientos, en una jornada marcada por el recuerdo de Jesús de Miguel y por la preocupación del vestuario por el estado anímico de su compañero.

Desde el club, el mensaje es de respeto hacia la intimidad del portero y de acompañamiento durante el proceso que atraviesa, mientras el fútbol español continúa lamentando la pérdida del atacante del Tenerife.