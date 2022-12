El ‘Chato’ Velásquez era muy emotivo, ponía el alma por delante: Salcedo Ramos

Alberto Salcedo Ramos, reconocido periodista y cronista barranquillero, contó en El Camerino algunas anécdotas de Guillermo ‘Chato’ Velásquez, exárbitro pereirano fallecido este lunes.

Salcedo cuenta que escribió su famosa crónica ‘El árbitro que expulsó a Pelé’ como parte de un especial sobre los mundiales de fútbol de la revista SoHo. “Se me ocurrió escribir sobre el ‘Chato’ Velásquez porque tenía mucha curiosidad sobre el personaje, siempre oía en boca de los mayores el cuento de que él se había dado el lujo de expulsar a Pelé, pero cuando quería saber algo más allá de lo que oía no lo encontraba”, explicó.

También se refirió al ‘Chato’ como persona recordando las ocasiones en que se sentó a charlar con él, y lo describió como una persona con “un aura mítica, era una mezcla de muchas cosas que rara vez se dan juntas. Por un lado era cascarrabias, por el otro era simpático. Era un señor bonachón, muy emotivo y emocional, siempre ponía la piel y el alma por delante”.

“Él se ufanaba, no solo de haber expulsado a Pelé porque quiso aplicar el reglamento de manera honesta ciñéndose a la ley, sino también de haberle pegado puños a jugadores que se le pasaron de la raya. Él me contaba que Raúl Castronovo lo pechó en un partido y en un tiro de esquina, aprovechando que todo el mundo está pendiente del que va a cobrar, se le paró al lado y le dio un puñetazo en el estómago y le sacó el aire”, recordó.

Otra de las anécdotas que el ‘Chato’ Velásquez le compartió a Salcedo Ramos se remonta a un clásico Santa Fe vs. Millonarios en que “’El Ringo’ Converti, de Millonarios, recibe una pelota de espaldas al arco, la para con el pecho, pero no oye que ya había invalidado la jugada por fuera de lugar. Entonces la paró con el pecho, la durmió en el muslo, se soltó una chalaca tremenda y la metió en un ángulo, un golazo. El ‘Chato’ Velásquez me contó que si él hubiera sabido que la jugada iba a terminar con ese golazo, se hace el ciego y no pita el fuera de lugar”.

Guillermo 'Chato' Velásquez falleció este lunes 26 de junio en la ciudad de Medellín a los 84 años de edad luego de sufrir complicaciones de salud que derivaron en una anemia aguda, pues 7 años atrás se sometió a un trasplante de riñón.

Escuche en el audio adjunto la entrevista completa de Alberto Salcedo Ramos en El Camerino de Blu Radio.