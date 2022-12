En el Cúcuta hay jugadores a quienes les deben sueldo desde el 2019: ‘Manga’ Escobar

Andrés Ramiro ‘Manga’ Escobar estuvo en Blog Deportivo hablando sobre la difícil situación que viven los jugadores del Cúcuta Deportivo ante el no pago por parte del presidente del equipo, José Augusto Cadena.

“Ustedes saben que el presidente del Cúcuta es un poco complicado, son temas que a nosotros como jugadores se nos salen de las manos, pero bueno, tenemos que seguir adelante y preparados para lo que viene”, mencionó.

De igual forma, se refirió a las condiciones en las que quedaron sus compañeros en el Cúcuta y aseguró que le quedaron debiendo varios meses de sueldo.

“Él dice que va a pagar y así los tiene hasta que se juntan el tercer y cuarto mes, pero ellos son jóvenes con ganas de salir adelante”, afirmó.

“A mí me quedaron debiendo tres sueldos. Incluso hay jugadores a los que les deben desde el año pasado”, añadió.

Sobre su salida del conjunto motilón, Escobar indicó que sin previo aviso le llegó a su correo el término del contrato y que siente lástima por la situación que vive el club.

“Por diferentes motivos salí de la ciudad, luego ellos me dijeron que tenía que estar en Cúcuta, pero no podía salir de donde estaba, a lo que me contestaron que fuera que no pasaba nada. Al otro día me llegó al WhatsApp el término del contrato y pues vendrán cosas mejores”

“Me voy con lástima por la institución y el momento que está pasando. Sin embargo, era mejor dar un paso al costado porque seguir en las condiciones en las que me encontraba era difícil”, añadió.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio:

