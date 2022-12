Era mi sueño salir campeón del continente: Alex Mejía

Alexander Mejía, volante campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional, se refirió a su salida del cuadro verde y dejó ver su tristeza por tener que afrontar este cambio en uno de los momentos más gloriosos de la institución.



“La verdad no quería que llegara ese día por lo que representa la salida de Atlético Nacional, no es bueno irse de donde uno puede sentirse a gusto y tranquilo, pero son cosas de trabajo, uno tiene que asumirlo con responsabilidad y seguridad”, dijo Mejía, nuevo jugador del León de México.



Sobre la segunda Copa Libertadores, aseguró que es algo por lo que el equipo siempre trabajo y que es un sueño haberse coronado como el mejor equipo del continente en esta temporada.



“Estoy feliz, agradeciéndole a Dios por la nueva victoria, es merecido por lo que hicimos durante la copa, es un sueño continental y afortunadamente lo logramos, estoy siempre feliz de representar a esta institución, era mi sueño salir campeón del continente y representar de esta manera a Nacional”, dijo el volante.



Al referirse a su continuidad en la Selección Colombia, Mejía dijo que no se explica por qué no estuvo en los planes de Pékerman para la Copa América, sin embargo, aprovechó para volver a pedir ser convocado a la tricolor.



“La verdad no me explicó, pero me siento tranquilo porque creo que he venido subiendo el nivel, terminé una copa espectacular, como lo soñé, no sé cómo explicarme lo de mi continuidad en la selección, en momentos sentía que podía jugar, pero las pocas oportunidades que se dieron las adopte de la mejor forma y dándolo todo,”, dijo mejía.