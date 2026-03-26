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Blu Radio  / Deportes  / Estos son los resultados de los repechajes: Italia mantiene su fe en ir al Mundial

Estos son los resultados de los repechajes: Italia mantiene su fe en ir al Mundial

Italia, Polonia, Bosnia, Suecia, Kosovo y Dinamarca avanzaron en el repechaje y mantienen la fe por lograr uno de los cupos del mundial.

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