Estos son los resultados de los repechajes: Italia mantiene su fe en ir al Mundial

Hay resultados de algunos de los partidos de repechaje que se juegan para alcanzar uno de los seis cupos que aún quedan disponibles para la Copa del Mundo, que cada vez está más cerca.



Se definen los repechajes

La selección italiana de fútbol, que acumula dos mundiales de ausencia, le ganó 2 a 0 a Irlanda del Norte. En el minuto 56, Sandro Tonali marcó el primer tanto del partido y la victoria fue sellada por Moise Kean en el minuto 80. Ahora, Italia deberá jugar contra Bosnia y Herzegovina, equipo que le ganó por definición de penaltis a Gales.

Por el lado de Polonia, que se enfrentó contra Albania, el encuentro terminó 2 a 1 a favor del equipo polaco. En el minuto 42, Arbër Hoxha abrió el marcador para Albania; sin embargo, Polonia reaccionó rápido: en el 63, Robert Lewandowski marcó el empate y, solo diez minutos después, Piotr Zielinski anotó el gol de la victoria.

Italia gana en repechaje // Foto: AFP

Polonia ahora deberá enfrentar a Suecia, que le ganó 3 a 1 a Ucrania. Por el lado sueco hubo triplete de Viktor Gyokeres, mientras que en Ucrania el único tanto fue de Matviy Ponomarenko, casi sobre el final del partido.

Kosovo enfrentó a Eslovaquia en un partido muy reñido y, aun así, se impuso 4 a 3. Ahora, Kosovo, un país muy pequeño de la Unión Europea, deberá enfrentar a Turquía, que le ganó 1 a 0 a Rumanía.



Dinamarca, por su parte, goleó 4 a 0 a Macedonia del Norte. Tras un primer tiempo sin goles, en el minuto 49 Mikkel Damsgaard abrió el marcador; posteriormente hubo doblete de Gustav Isaksen y el cuarto gol fue obra de Christian Norgaard. Dinamarca deberá enfrentar. Ahora, el equipo nórdico deberá jugar contra Républica Checa, que le ganó por penaltis a Irlanda.

Dinamarca gana en repechaje // Foto: AFP

Nueva Caledonia vs Jamaica, un partido importante para Colombia

A las diez de la noche, hora colombiana, Nueva Caledonia jugará contra Jamaica, un partido de interés para Colombia. El ganador de esta serie tendrá que jugar contra Congo, y de ahí saldrá el último integrante del grupo de Colombia para el mundial.