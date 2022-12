Nicholas Llanos estuvo en El Camerino de BLU Radio hablando de su llegada al América de Cali y las expectativas que tenía de jugar en el equipo del cual es hincha su padre.

“Yo llegué al América porque ‘Don Tulio’ me llamó y me ofreció jugar aquí. Yo llegué a Cali con el contrato firmado desde Croacia y no sé qué pasó o en qué tenga que ver el técnico”, aseguró Llanos.

Escuche la entrevista completa aquí: