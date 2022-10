Evra revela curiosa conversación por WhatsApp con CR7 antes de la remontada

El histórico francés Patrice Evra reveló en su cuenta de Instagram la conversación que sostuvo por WhatsApp con su amigo Cristiano Ronaldo días antes del partido entre la Juventus y el Atlético de Madrid, que terminó con una noche mágica para el portugués al anotar los tres goles de la remontada del equipo de Turín.

En la conversación, Evra le pidió a Cristiano que “volviera”, a lo que el 7 de la ‘Juve’ contestó con firmeza que iban a avanzar en la eliminatoria y estarían presentes en los cuartos de final de la Champions.

Evra: “Hermano, cuento contigo para el regreso de la Liga de Campeones. Yo nunca dudé de ti y la gente me mata cada vez que pierdes tú o la Juventus”.

Cristiano: “Lo sé. Vamos a pasar, hermano. En casa los aplastamos”.

Evra: ¡Exacto! Viva Ronaldo.

Ante esto, Cristiano respondió con risas y con una foto suya.

Finalmente, Evra le dijo que sintiera la confianza y propuso una oración por el Atlético.

Evra compartió la imagen en la red social y la acompañó con el siguiente mensaje:

“Detrás de las cámaras. Estos son los mensajes entre Cristiano y yo cinco días antes de la tremenda remontada!!! Esto os muestra la confianza, el enfado, la determinación del mejor jugador del mundo. Debemos agradecer a papá y a mamá cris y, por supuesto, a Dios, por darnos a este buen hombre e increíble jugador. En cada gran ocasión con gran presión, mi hermano siempre demuestra que es el hombre. Así que, por favor, no estéis celosos, solo quería compartirlo y si no estás de acuerdo conmigo, no puedo hacer nada por ti. Disfrutad la vida, pero tenéis que reconocer que es simplemente lo mejor de lo mejor y no intentes tocar la pantalla para obtener su número”.