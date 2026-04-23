Juventus Academy Colombia lanza equipo y jugará en la Primera C nacional

Juventus Academy Colombia, licencia oficial de Juventus FC, presentó su primer equipo semiprofesional, que competirá en el torneo de la Primera C del fútbol colombiano, organizado por Difútbol. El anuncio se realizó en Bogotá en el marco de la conmemoración de los 10 años de la academia en el país.



Juventus Academy Colombia será un nuevo equipo de la Primera C del fútbol colombiano

Este lanzamiento marca un paso en la evolución del proyecto formativo hacia un modelo con proyección competitiva. Desde su llegada en 2015, la academia ha trabajado en el desarrollo técnico y táctico de jóvenes futbolistas, junto con procesos de formación enfocados en disciplina, trabajo en equipo y preparación integral dentro y fuera del campo.

Juventus academy

El nuevo equipo contará con una nómina de 24 jugadores, entre ellos futbolistas colombianos con experiencia en ligas del continente y dos jugadores argentinos provenientes de las reservas de Boca Juniors, quienes se suman al proyecto en esta etapa. La iniciativa también incluye una alianza estratégica con Cracks Agency, orientada a fortalecer los procesos de visibilidad, proyección y representación de los jugadores en escenarios nacionales e internacionales.

El debut del equipo está previsto para el sábado 25 de abril, cuando enfrente a Deportivo Federico Valencia en el inicio de su participación en la Primera C.

Con este paso, Juventus Academy Colombia amplía su estructura deportiva y busca consolidar su proceso de formación con presencia en competencia oficial, en una nueva etapa dentro de su desarrollo institucional.