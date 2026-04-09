América de Cali solo saca un punto de su visita vs. Macará en Copa Sudamericana

El colombiano América de Cali no pudo aprovechar su experiencia internacional aunque rescató este jueves un empate 1-1 en su visita al ecuatoriano Macará, en Ambato, por la primera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana.

El Macará, en su tercera participación en la Copa Sudamericana, se adelantó con un autogol del colombiano José Escobar, al minuto 13, mientras que el ecuatoriano Daniel Valencia igualó para América en el minuto 25.

El cuadro colombiano procuró manejar las acciones desde el inicio, pero el Macará respondió con orden desde su defensa.

Mateo Viera desperdició la primera ocasión de gol con un disparo desde corta distancia que se escapó por encima del arco defendido por el brasileño Jean Fernándes.



La velocidad de ataque del Macará obligó a su rival a refugiarse en un tiro de esquina, del que nació la acción del autogol de Escobar, que en su afán por interponerse a un pase retrasado del uruguayo Franco Posse, introdujo el balón en su propio arco.

Tomás Ángel y Daniel Valencia tejieron una gran acción que terminó en el gol del empate colombiano, con un remate cruzado del atacante ecuatoriano.

Macará vs. América de Cali // Foto: América

Una mala salida de los defensas colombianos dejó en posibilidad de ampliar el marcador al Macará, pero el argentino Gastón Blanc envió fuera el balón desde corta distancia del arco.

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El América de Cali disfrutó del aliento de unos 2.500 aficionados que lo acompañaron en el estadio Bellavista, de Ambato.

El club escarlata sufrió las lesiones del venezolano Machis y de Mateo Castillo, entre los 64 y 70 minutos, y fueron reemplazados por Jhon Murillo y Luis Mina, lo que aplacó el ritmo de juego del equipo colombiano.

En la recta final del partido los equipos incrementaron el ritmo de juego en procura del triunfo, pero carecieron de precisión en los remates y de una buena entrega del balón para romper los sistemas defensivos.

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El árbitro paraguayo Carlos Benítez amonestó con amarillas a José Marrufo y Mateo Viera, del Macará; a Jean Fernándes, Marlon Torres, Rafael Carrascal y Jhon Murillo, del América de Cali.

En el arranque del Grupo A todos tienen un punto. Lidera Tigre, lo escoltan América, Alianza Atlético y Macará.

Por la segunda fecha del Grupo A, América recibirá el próximo miércoles al peruano Alianza Atlético y el Macará visitará el jueves al argentino Tigre.