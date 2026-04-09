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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / América de Cali solo saca un punto de su visita vs. Macará en Copa Sudamericana

América de Cali solo saca un punto de su visita vs. Macará en Copa Sudamericana

El cuadro colombiano procuró manejar las acciones desde el inicio, pero el Macará respondió con orden desde su defensa.

Macará vs. América de Cali
Macará vs. América de Cali //
Foto: América de Cali
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de abr, 2026

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