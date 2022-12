Bale se siente “preparado para la batalla” contra Barcelona en El Clásico

El delantero del Real Madrid Gareth Bale, que retornó a la competición a primeros de noviembre después de su lesión en el gemelo, afirmó estar "en forma", y "preparado para la batalla" ante el FC Barcelona el sábado en el estadio Santiago Bernabéu (18h15, 17h15 GMT), en el clásico de la liga española. (Vea también: Video: El día que el Bernabéu aplaudió la magia de Ronaldinho )

Publicidad

"Estuve apartado por lesión durante cerca de seis semanas, así que no he tenido la oportunidad de jugar mucho esta temporada. Menos de los que hubiera deseado, pero me siento fuerte, en forma para este partido y preparado para la batalla", aseguró el zurdo galés en una entrevista con un patrocinador publicada en la página web del Real Madrid.

Bale (26 años), sólo ha disputado siete partidos de los 15 que ha jugado el Real Madrid esta temporada, anotando dos goles y dando dos cuatro pases de gol, unas estadísticas que el delantero espera mejorar. El galés, que volvió a la competición en la derrota ante el Sevilla (3-2) el 8 de noviembre, pudo disfrutar de diez días de preparación durante el parón internacional para poder llegar en forma al 'Clásico'.

Publicidad

"Quiero seguir dando lo mejor de mí mismo, trabajar dura y hacer ganar al equipo", manifestó el exjugador del Tottenham.

Publicidad

"Pienso que puedo aportar mi velocidad y mi potencia. Estas características son siempre un plus para nosotros", añadió Bale, quien afirmó guardar "grabado en (su) memoria" su cabalgada para anotar el gol de la victoria ante el Barça (2-1) en la final de la Copa del Rey 2014.

El galés desconfía sin embargo del club catalán (1º, 27 puntos), que afronta el partido como líder de la Liga por delante del Real Madrid (2º, 24 puntos).

Publicidad

"El Barça no cambia nunca su estilo de juego y nosotros no lo vamos a hacer tampoco. Estoy seguro que veréis un partido ofensivo por los dos lados (...). Será un partido equilibrado, siempre es difícil, pero espero que podamos marcar más goles que ellos", concluyó. AFP.

Publicidad

Escuche estas y otras frases del mundo del deporte en Blog Deportivo.