Biblia para hípsters, un libro que causa sensación en España

El profesor de la Universidad de Navarra y sacerdote Francisco Varo ha lanzado el libro 'La Biblia para hípsters, un texto con el que busca que los jóvenes comprendan el evangelio a través de la relación de este texto con agrupaciones musicales como U2 y series tan exitosas como Braking Bad.



“Hay algunas canciones que si uno va a atendiendo a la letra de lo que dicen va siguiendo muy de cerca a un capítulo de La Biblia, más precisamente el apocalipsis (…) En la portada de uno de sus discos aparecen unas letras y números misteriosos, j33.3, un libro de Jeremías”, aseguró el sacerdote.



“Un hípster es una persona moderna y contemporánea, pero también es una persona con personalidad propia que no se deja llevar por la corriente y que se quiere enterar a fondo de la verdad de las cosas, que toma sus propias decisiones y un poco alternativo”, dijo Varo.



“Lleva una semana en las librerías y son muchísimas las llamadas que he venido recibiendo”, dijo el cura, quien confesó que muchos de sus colegas se sintieron asombrados cuando decidió escribir este libro.



“Unos quedaron un poco desconcertados, otros me conocen y saben cómo soy, saben que siempre me ha gustado estar atento sobre lo que le gusta a la gente en la calle”, agregó.



Varo indicó que este libro busca cumplir con el mensaje del Papa Francisco en el que pidió no quedarse encerrados en la iglesia sino salir a la calle para conocer lo que piensan las personas.