“Brasil 2014 es la ilusión que me anima a luchar por la recuperación”: Falcao

que el Mundial es la mayor ilusión que tiene para luchar por su recuperación.

“El Mundial es lo que me anima a luchar por la recuperación. Cuando me dijeron que tenía lesión de ligamento cruzado me puse muy triste pero después me dijeron que había una esperanza muy pequeña de asistir al mundial y eso para mí es muchísimo”, dijo ‘El Tigre”.

En cuanto a un hipotético reemplazo suyo en la Selección, el jugador del Mónaco aseguró que esta es una decisión que debe tomar el entrenador.

