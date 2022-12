“’Chucho’ fue quien me tendió la mano cuando llegué a México”: Darwin Quintero

Quintero compartieron vestuario en el Santos Laguna de México.

“Creo que todos estamos en shock por la noticia de cómo se dieron las cosas, sin palabras sin tener idea de porqué. Estamos pidiéndole a Dios mucha fuerza y mucha fortaleza para la familia”, puntualizó Carlos Darwin.

En cuanto a su relación con el jugador ecuatoriano, Quintero señaló: “fue una relación muy buena, fue la persona que me acogió cuando recién llegué a México, fue la persona que me guió, me ayudó. Creo que en lo personal siempre tenía una muy buena relación con él".

'Chucho Benítez', como era llamado este futbolista estrella de la selección ecuatoriana de fútbol murió este lunes en Qatar a los 27 años. El América de México había vendido a Benítez al club El Jaish de Qatar. Con el equipo azteca ganó tres títulos de goleo individual consecutivos y el campeonato de liga en el Clausura-2013.

