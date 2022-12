Colombia pasó a la final del Mundial de Fútbol de Salón

La Selección colombiana de microfútbol selló su clasificación a la final del mundial de Fútbol de Sala que se disputa en Bielorrusia, tras vencer a Bélgica 6-0 con anotaciones de Jhon Pinilla (2), Jorge Cuervo (2), Camilo Gómez (1) y Diego Abril (1).

La tricolor busca el título que obtuvo hace cuatro años en Bogotá, y tras esto el jugador Pinilla podría retirarse luego de lo logrado en su carrera deportiva.

“Los años no pasan y no vienen solos, si es el último terminarlo de la mejor manera y si no seguirle dando por estos juegos de salón que tanto queremos y tanto amamos”, manifestó.

Sobre la final, Jhon Pinilla aseguró que ante cualquier rival será un juego a “muerte”.

“A un paso de estar en este campeonato mundial, esperando el rival de Paraguay y Argentina que será un lindo partido, será un gran rival el que salga, y nosotros motivamos y contentos de llegar a la final. La final con el que sea va a ser a muerte”, dijo.

La final será este sábado a las 12:30, hora de Colombia. El rival se definirá en la otra semifinal que se disputa entre Argentina y Paraguay.