El insólito gol que se perdió Borré frente a Brasil: "¡Para qué te traje!"

Al minuto 76’, Néstor Lorenzo apostó por Rafael Santos Borré para darle aire al ataque del cuadro colombiano ante la presión, tanto del clima como de Brasil, en la última fecha de la fase de grupos de la Copa América. Pero una jugada lo volvió el protagonista del compromiso.

Y es que sobre el 83’ recibió un balón desde el sector izquierdo por parte de Luis Díaz y quedó mano a mano con el portero Alisson de Brasil. Pero el delantero del Internacional de Porto Alegre falló en el tiro y terminó enviando la pelota por encima del arco.

De inmediato, Borré se volvió viral en redes sociales por algunas críticas que comenzó a recibir por parte de hinchas del equipo tricolor, pues esta jugada pudo significar el segundo de Colombia y una victoria importante vs. Brasil pensando en la próxima ronda contra Panamá.

Toda Colombia cuando vio a Borre definiendo solo contra Brasil: pic.twitter.com/a78envFayA — Felipe Mejía (@FelipedelDIM) July 3, 2024

“Entre más lo veo, menos lo creo”; “Pasa en el fútbol. Es más, pasan cosas más increíbles dejen la tiradera”; “Falcao la mandaba a guardar”; “No entiendo que hace jugando ahí”, fueron algunos comentarios.

Publicidad

No obstante, algunos consideran que estas críticas no son justas con el delantero colombiano, pues no tiene malas estadísticas con la camiseta de la Selección Colombia en 35 compromisos con la camiseta tricolor.

Borré ha jugado 35 partidos en donde ha hecho 6 goles con la camiseta de la Selección Colombia y ha dado 2 asistencias.

Publicidad

Ahora, tanto Borré como Colombia deberán pasar la página y pensar en el próximo partido contra Panamá que será crucial para asegurar los seis partidos en esta edición de la Copa América. Por supuesto, el objetivo del equipo es alcanzar la final y por qué no obtener el título.