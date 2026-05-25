Rafael Santos Borré se pronuncia por su ausencia en el Mundial: "Tristeza"

Tras dar la lista de convocados al Mundial, la no convocatoria de Rafael Santos Borré dividió no opiniones hacia Néstor Lorenzo, desde quienes apoyaron su decisión y otros que sentían que merecía un sitio en los viajes a la Copa del Mundo al haber sido parte del proceso de la Tricolor en los últimos años.



El mensaje de Rafael Santos Borré tras quedar fuera del Mundial

La ausencia del delantero dejó varios comentarios, hasta de él mismo. A través de su cuenta de Instagram, se refirió a la decisión del técnico Néstor Lorenzo a quien le agradeció por haber estado ahí y aseguró que “será un hincha más” en esta edición del Mundial.

“Con mucha tristeza por no poder cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de haber dado todo para estar ahí. Hoy apoyaré desde otro lugar, alentando a mis compañeros y a nuestra selección como un colombiano más. Seremos más de 50 millones de corazones latiendo por ustedes”, expresó el delantero en su cuenta de Instagram.

Los números de Borré con la Selección Colombia

La historia del delantero y la Selección Colombia va desde el mando de José Néstor Pékerman, quien fue el primero en darle un espacio en la titular Tricolor gracias a su rendimiento a nivel internacional en los clubes en los que ha estado.

Lo llamó por primera vez en 2015 a una serie de amistosos, en los cuales no justó y debutó hasta 2019 en un amistoso vs. Brasil en Miami, previo a las Eliminatorias a Qatar 2022.



En total, ha disputado 44 partidos con la Tricolor y ha anotado 6 goles participando en 2 asistencias. Sus goles, la mayoría, han sido en duelos amistosos y solo dos en Eliminatorias vs. Venezuela y Paraguay, pero participando en dos procesos, incluyendo la reciente Copa América que perdió vs. Argentina.