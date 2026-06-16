Vea los goles de Messi vs. Argelia: noche mágica del '10' en el Mundial

Otra noche mágica en la carrera de Lionel Messi, que, una vez más, fue la máxima figura de la selección de Argentina con un 'hack trick' vs. Argelia en este debut en Estados Unidos, México y Canadá, buscando volver a conquistar la gloria como lo hizo hace cuatro años en Qatar.

El '10' no solo brilló por su magia en Kansas City, sino por su tremendo nivel pese a tener 38 años y siendo aún el que mejor fútbol da en la selección albiceleste. Algo que reafirmó este martes con esos tres goles, uno al primer tiempo y los otros dos en la segunda parte del partido, dejando bien parada a Argentina en esta edición.

Gol de Messi Mundial 2026. Foto: AFP.

Vea los goles de Messi vs. Argelia en el debut del Mundial 2026

A ocho días de cumplir 39 años, Lionel Messi ratificó su vigencia en el fútbol con un triplete que selló para Argentina un plácido debut en el Mundial, la renovación de su candidatura al título y un partido de pesadilla para Argelia y el portero Luca Zidane, que nada pudieron hacer para evitar el 3-0.

Con los tres goles anotados a los 17, 60 y 75 minutos, Messi se consagra con 16 como máximo artillero de todas las copas al igual que el alemán Miroslav Klose.



El diez de la selección Albiceleste allanó el camino del triunfo a los 17 minutos, apenas 12 después de tener anulado uno, y en el segundo tiempo se erigió a la vez como máximo goleador en lo que va del torneo con un tanto en el 60 tras un remate de Alexis Mac Allister, y puso la guinda en el 75.

Messi marca triplete e iguala récord de goles en la historia de los Mundiales

Lionel Messi ha marcado tres goles en el partido que Argentina va ganando a Argelia y con 16 ha igualado el récord como mayor artillero de todas las copas en poder del alemán Miroslav Klose