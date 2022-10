“Cuando yo estoy en el estadio no me importa que me echen la madre”, W. Roldán

mamá no le gusta el fútbol, no le gusta ese ambiente ni ir a la cancha, ella es de un carácter muy fuerte y dice que si no me dejan pitar se puede agarrar con alguien”, cuenta Roldan.

Hablando de “madrazos”, Wilmar cuenta que alguna vez en un partido Russia – Qatar, no pitó una falta a un ruso y un jugador le “mentó la madre”, pero como le hablaba en ruso él no entendió nada. “Es complicado cuando hay que pitar con equipos que manejan un idioma que uno no conoce, y como buen paisa, le toca a uno rebuscarse el repertorio para defenderse”, cuenta.

Roldan dice que su mamá no es muy abierta ni expresiva pero sabe que siempre lo tiene en sus oraciones, también cuenta que él y su familia, como buenos antioqueños, están muy contentos y orgullosos por la canonización de la madre Laura.