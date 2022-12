Descartan que asesinato de hermano del contralor Edgardo Maya fuera por un robo

Avanzan las investigaciones alrededor del homicidio de Ángel Maya, medio hermano del contralor Edgardo Maya Villazón.





El alcalde de Valledupar, Freddy Socarrás, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables del crimen y descartó que se tratara de un robo.





“No tenemos información de que él se sintiera amenazado, no teníamos ningún reporte y ha sido una sorpresa para todos nosotros. No creo que fuera un atraco porque no le roban ninguna pertenencia”, comentó el alcalde local.





Minutos después del crimen la Policía capturó a dos sospechosos que actualmente son parte de una investigación.





El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, lidera un consejo de seguridad en la ciudad para tratar el tema.





Mientras tanto, con grupos especiales de investigación la policía busca a los responsables de este homicidio.





Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:





-El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reiteró que continúan los operativos en el país en contra de la trashumancia electoral cuando faltan 15 días para los comicios locales y regionales. Hasta el momento ha sido anuladas 1 millón seiscientas mil cédulas.





-El director de la policía de Tránsito, coronel Juan Francisco Peláez, entrega un reporte de las vías cerradas en el país.





-Ya está abierta la vía Ibagué - Alto de la línea, después de un accidente que deja a una persona muerta.





-Dos personas muertas en accidentes de tránsito y una más detenida por las autoridades por su responsabilidad en uno de estos hechos, es el resultado hasta ahora del puente festivo en las carreteras del Valle del Cauca.





-Una menor y tres hombres han muerto en accidentes de tránsito en vías de Santander.





-Se espera que más de 38 mil vehículos transiten el lunes festivo por la vía Bogotá-Villavicencio.





-La Policía desmanteló una vivienda en la que se hacía prostitución web con menores de edad, en el oriente de Medellín. En el lugar fue encontrado un bebé de dos meses y capturado el administrador del negocio.





-Las autoridades investigan y buscan a dos hombres que en las últimas horas asaltaron una entidad bancaria en el municipio de Soacha.





-En alerta se encuentran las autoridades de Cartagena por los casos de menores ahogados en canales ubicados en cercanías a las viviendas, en esta semana de receso ya se han registrado tres muertes por inmersión.





-Ban Ki Moon se comprometió con erradicar la pobreza extrema en todo el mundo para el año 2030.





-En una hora parte para su segundo entrenamiento en Montevideo la Selección Colombia de Fútbol.