Desde media cancha: así fue el 'autogolazo' del FC Porto en la Europa League

Un hecho insólito se dio este 9 de abril en los choques de ida de cuartos de final de la UEFA Europa League, puntualmente durante el duelo entre FC Porto y Nottingham Forest en donde un defensa anotó un autogol desde mitad de cancha para darle el empate al cuadro inglés.

El cuadro portugués iba a arriba en el marcador y controlaba con tranquilidad el resultado a su favor cuando, sin querer, el central Martim Fernandes buscó devolverle la pelota a su portero, que, en ese momento, se encontraba fuera del área y el balón se fue mal dirigido por lo que el golero no pudo alcanzarlo, terminando así al fondo de la red.

Un tanto que muchos denominaron como 'autogolazo' debido a que se dio de una distancia entre 40 y 45 metros. Algo inusual en este tipo de errores y que terminó impactando en el desarrollo del juego, generando todo tipo de comentarios en redes sociales por lo sucedido.

Ah no, el gol en contra que se hizo el Porto contra Nottingham Forest... 🫠 pic.twitter.com/x9PDMzyHXv — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 9, 2026

Sin embargo, lo que más llamó la atención y generó miles de aplausos fue la reacción del técnico Francesco Farioli, quien de inmediato empezó a aplaudir a su equipo y mandarle mensajes al defensor de que no pasaba nada, que siguieran adelante. Un hecho que demostró la unión en el plantel y el respeto por el entrenador.



El histórico equipo inglés, dos veces campeón de Europa, persigue su primer título continental en 46 años. Aunque el técnico Vítor Pereira parece estar dando prioridad a la permanencia de Forest en el campeonato inglés, la Europa League ha sido el escenario donde el equipo ha rendido mejor esta campaña.

El Forest, que no disputaba una competición europea desde 1995/1996, se metió en cuartos de la segunda competición de clubes de la UEFA tras eliminar en los penales al Midtjylland danés.