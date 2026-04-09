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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Desde media cancha: así fue el 'autogolazo' del FC Porto en la Europa League

Desde media cancha: así fue el 'autogolazo' del FC Porto en la Europa League

El autogol llegó cuando el equipo portugués iba arriba en el marcador por la mínima diferencia y la reacción del técnico se llevó miles de aplausos por parte de la afición.

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