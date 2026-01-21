Europa League: así se jugará la sétima jornada

Con el regreso de las ligas futbolísticas a nivel mundial, también llega el retorno de los torneos más importantes, como la Champions League y la Europa League. Esta última recibirá varios partidos que serán cruciales, como el que enfrenta a la Roma y el Stuttgart.

El duelo es clave porque ambos se encuentran en el noveno y décimo puesto de la tabla respectivamente, y están a solo un punto del octavo lugar. Por lo tanto, una victoria metería a cualquiera de los dos en los puestos de clasificación directa a los octavos de final.

Por su parte, los colombianos se alistan para disputar sus respectivos juegos en la Europa League este jueves a las 12:45 p. m. Por ejemplo, el Aston Villa de Jhon Durán enfrentará al Fenerbahçe, el Betis visitará al PAOK, mientras tanto Jhon Lucumí, que juega con el Bolonia y de quien no se sabe si estará disponible para el duelo, recibirá al Celtic de Glasgow.



Así se jugará la séptima fecha de la Europa League

Programa de los partidos de la séptima jornada de la Europa League que se disputará el jueves y tabla de clasificación:



Jueves:

(12:45 Hora Col) Feyenoord - Sturm Graz

Fenerbahçe SK - Aston Villa

PAOK - Betis

Viktoria Pilsen - Oporto

Young Boys - Lyon

Friburgo - Maccabi Tel Aviv

Bolonia - Celtic de Glasgow

Malmö FF - Estrella Roja

Brann Bergen - Midtjylland

(15:00 Hora Col) Sporting de Braga - Nottingham

Glasgow Rangers - Ludogorets

Celta - Lille

Niza - Go Ahead Eagles

Dinamo Zagreb - FC Steaua

Ferencváros - Panathinaikos

Salzburgo - Basilea

FC Utrecht - Genk

Roma - Stuttgart

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Lyon 15 6 5 0 1 13 3

2. Midtjylland 15 6 5 0 1 13 5

3. Aston Villa 15 6 5 0 1 10 4

4. Betis 14 6 4 2 0 11 4

5. Friburgo 14 6 4 2 0 9 3

6. Ferencváros 14 6 4 2 0 11 6

7. Sporting de Braga 13 6 4 1 1 10 5

8. Oporto 13 6 4 1 1 9 5

9. Stuttgart 12 6 4 0 2 12 5

10. Roma 12 6 4 0 2 10 5

11. Nottingham 11 6 3 2 1 11 6

12. Fenerbahçe SK 11 6 3 2 1 9 5

13. Bolonia 11 6 3 2 1 9 5

14. Viktoria Pilsen 10 6 2 4 0 6 2

15. Panathinaikos 10 6 3 1 2 9 7

16. Genk 10 6 3 1 2 7 6

17. Estrella Roja 10 6 3 1 2 5 5

18. PAOK 9 6 2 3 1 13 10

19. Celta 9 6 3 0 3 12 9

20. Lille 9 6 3 0 3 10 7

21. Young Boys 9 6 3 0 3 8 12

22. Brann Bergen 8 6 2 2 2 6 7

23. Ludogorets 7 6 2 1 3 11 14

24. Celtic de Glasgow 7 6 2 1 3 7 11

25. Dinamo Zagreb 7 6 2 1 3 8 13

26. Basilea 6 6 2 0 4 8 9

27. FC Steaua 6 6 2 0 4 7 11

28. Go Ahead Eagles 6 6 2 0 4 5 11

29. Sturm Graz 4 6 1 1 4 4 8

30. Feyenoord 3 6 1 0 5 7 13

31. Salzburgo 3 6 1 0 5 5 11

32. FC Utrecht 1 6 0 1 5 3 9

33. Glasgow Rangers 1 6 0 1 5 3 11

34. Malmö FF 1 6 0 1 5 3 12

35. Maccabi Tel Aviv 1 6 0 1 5 2 18

36. Niza 0 6 0 0 6 4 13



Los ocho primeros se clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.