Era nuestro Alejo: Mauricio Aranguren sobre muerte de Alejandro Nieto

“Alejo era nuestro Alejo, un gran amigo de todos, periodistas y de quienes pudimos compartir de su amistad, lo vi el día de su cumpleaños, estuvo celebrando el cumpleaños al lado de su mamá y la estuvo acompañando en el hospital y hoy pienso que logró despedirse de su madre, estaban sus amigos más cercanos”, dijo Aranguren.

Como algo particular su amigo recordó ese momento en el que según él fue de los pocos que le llevó un regalo para celebrar su cumpleaños, esto luego de que Nieto publicara en Twitter que no había recibido ningún presente en esta fecha y cuestionó que si eso ya no se utilizaba.

“Me hizo reír mucho porque puso un trino que decía que no había recibido ningún regalo en su cumpleaños y preguntó que si eso no se usaba y yo llegué tarde, no tuve el placer de cantarle el cumpleaños, pero le llevé un regalito y por eso se reía”, agregó.

Frente al duro momento familiar, Mauricio expresó que al momento de la trágica noticia su esposa Marcela Sarmiento “estaba en España con las niñas porque ellas no han terminado su etapa escolar”.

Señaló también que “curiosamente lo acompañé el primer día en la Cadena Ser y recordando a Jorge Barón le dije toma tu patadita de la buena suerte y ahora en Univisión yo no estaba con él pero por Twitter le mandé su patadita”.