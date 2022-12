"Es imposible que el Barcelona no sea favorito con lo que tiene": Buffon

El portero del Juventus Gianluigi Buffon ha destacado que el Barcelona es el claro favorito para ganar mañana la final de Liga de Campeones, que disputará ante el conjunto italiano en el Estadio Olímpico de Berlín.

"Un equipo que tiene jugadores como Messi, Neymar y Luis Suárez, incluso a Iniesta justo detrás de ellos, es imposible que no sea favorito", ha declarado.

Buffon ha advertido, no obstante, que la Juve no llega a Berlín de comparsa. "Nosotros no venimos como la víctima a la que van a sacrificar mañana", ha insistido.

No obstante, el meta italiano ha reconocido que el club no esperaba alcanzar esta temporada la final de la 'Champions': "Seguramente, no teníamos pensado llegar este año a la final, por varias razones, fundamentalmente por el cambio de entrenador. En realidad, esperábamos construir algo para estar aquí en los próximos dos o tres años", ha desvelado.

Massimiliano Allegri relevó este verano a Antonio Conte en el banquillo de la Juve, y hoy Buffon también ha querido acordarse de su exentrenador: "Nos ha enviado un mensaje que nos ha hecho mucha ilusión. Con Allegri hemos consolidado el trabajo y las virtudes que teníamos con él".

Así pues, Buffon ve esta final como un regalo. "Nos ha llegado antes de los previsto. Ha sido algo inesperado y, como todas las sorpresas inesperadas, nos causa mucha emoción y alegría".

A sus 37 años, vivirá su segunda final de Champions, tras la que perdió, a los penaltis, contra el Milan en Old Trafford, en 2003. Todo lo contrario que su homólogo en la meta rival, el alemán Marc-André Ter Stegen, quien a sus 23 años ha debutado esta campaña en la Liga de Campeones.

Para Buffon, sin embargo, el azulgrana ya es un portero maduro. "Ter Stegen ha confirmado este temporada todo lo que se decía de él hace unos años. Lo he visto jugar en la Copa y en la Champions y me ha convencido totalmente. Es un portero fiable", ha concluido.

EFE