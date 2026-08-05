Escándalo de Neymar en la Copa de Brasil: presidente de Remo lo llama “vagabundo”

Neymar volvió a quedar en el centro de la controversia en el fútbol brasileño. Aunque fue determinante en la clasificación de Santos a los cuartos de final de la Copa de Brasil al ingresar desde el banco y aportar la asistencia del único gol del partido frente a Remo, lo ocurrido después del pitazo final terminó acaparando la atención.

Cuando se dirigía hacia los vestuarios del estadio, el atacante se acercó a un grupo de aficionados y dirigentes del equipo rival. Separado únicamente por una valla de seguridad, comenzó a gritarles “¡Eliminados, eliminados!”, mientras respondía a los insultos con gestos y burlas.

El episodio generó una inmediata reacción por parte del presidente de Remo, quien cuestionó con dureza la actitud del exjugador de la selección de Brasil.

El presidente de Remo arremetió contra a Neymar

Las declaraciones del dirigente fueron contundentes y estuvieron dirigidas al comportamiento de la estrella del Peixe tras la eliminación de su equipo.

“Aquel vagabundo llamado Neymar, un hombre idolatrado por millones de niños e incluso respetado por algunos de nuestros propios jugadores, apareció y dio a todos un recordatorio más de por qué la gente se cansó de su comportamiento. Ganó el enfrentamiento, está bien, pero en lugar de mostrar clase, eligió montar otro espectáculo de payaso”, afirmó.

También cuestionó el ejemplo que, según él, transmite el delantero. “Todos fuimos culpables de tratarlo como un ícono del fútbol, pero ¿qué tipo de ejemplo está dando? Habla sobre experiencia, pero cada vez que las emociones entran en juego se comporta como un adolescente buscando atención”, añadió.

🗣️ Presidente do Remo sobre Neymar:

“Aquele vagabundo chamado Neymar, um homem idolatrado por milhões de crianças e até respeitado por alguns dos nossos próprios jogadores, apareceu e deu a todos mais um lembrete de por que as pessoas se cansaram do seu comportamento. Ele venceu… pic.twitter.com/p80V1Gp0zV — Full90 (@Full90Official) August 5, 2026

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¿Qué ocurrió entre Neymar y los hinchas de Remo?

La tensión se produjo cuando Santos ya había asegurado su clasificación a los cuartos de final del torneo. Neymar caminaba hacia los camerinos cuando decidió responder a los aficionados locales que lo insultaban desde la tribuna.

Neymar había sido una de las figuras del compromiso gracias a la asistencia que permitió el triunfo 1-0 del conjunto paulista. Sin embargo, su celebración frente a los seguidores del club rival terminó desatando un nuevo episodio de polémica.

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El presidente de Remo insistió en que las figuras del fútbol deberían destacar por su rendimiento y no por sus provocaciones.

“La gente sigue diciéndonos que Neymar ya está viejo. Lo único viejo en él es la edad. A los 34 años ya hemos visto jugadores aún compitiendo al más alto nivel en Europa, ganando títulos y dando el ejemplo. Neymar no ha logrado hacer eso. En cambio, está de vuelta aquí creando drama innecesario y provocando a la gente después del pitido final”, señaló.

Finalmente, concluyó con otra crítica al comportamiento del delantero: “Los grandes futbolistas dejan los titulares para su fútbol. Neymar siempre parece desesperado por convertirse en el titular él mismo. Esa es la diferencia entre una leyenda y una celebridad”.