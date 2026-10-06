Este fue el último gol de Messi con Argentina en su partido de despedida

El 3-0 de Argentina a Benín, el gol de penalti de Lionel Messi, sus asistencias para dos más y un legado de 126 tantos en 21 años de historia con la selección Albiceleste sumaron en una noche en Buenos Aires a una jornada que comenzó con emoción y terminó con lágrimas.

La selección de Argentina debió esperar al segundo tiempo para doblegar a un duro rival, que solo sucumbió tras los golpes asestados por Nicolás Otamedi (m.48) a una asistencia de Messi tras un córner, el golazo de Nico Paz (m.61) a pase del astro y por fin el tanto suyo de penalti (m.70).



Video del último gol de Messi:

#AD10S 🐐



⚽️ #Argentina 🇦🇷 3 🆚 Benín 🇧🇯 0



🗣️ Otro más. En su noche.



Quisiera que esto dure para siempre 🎵 pic.twitter.com/gN10KPICGY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

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El partido jugado en el estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aires fue seguido por unos 85.000 espectadores.

El encuentro estuvo marcado por la entrada en calor de Argentina con el foco puesto en Lionel Messi que, en su ingreso saludó a las cuatro tribunas de un estadio Monumental colmado.



Luego en el ingreso del equipo, el capitán de 39 años estuvo acompañado por sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, mientras que tuvo en el himno su primer momento de casi lágrimas, mientras una bandera en forma de camiseta con el ‘Gracias Messi’ ocupaba gran parte del campo de juego.

Messi celebrando su gol 126 con Argentina. Foto: AFP

En el encuentro, Messi se mostró activo en su zona preferida del campo de juego, desde la izquierda al centro del campo.

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Dos asistencias de lujo a Lautaro Martínez y Agustín Giay encontraron al portero Marcel Dandijnou con buenas respuestas, al igual que un tiro libre del propio Leo que controló el portero del conjunto africano.

Al promediar el partido Messi recibió un pase al vacío de su amigo y compañero de Inter Miami, Rodrigo De Paul, y su anticipo a Dandijnou se fue apenas desviado, mientras que un tiro de esquina cerrado también encontró una buena respuesta del dorsal dos de Benín.

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La visita tuvo sus opciones para sorprender e irse en ventaja pero un error en definición de Aiyegun Tosin y dos intervenciones de Emiliano Martínez dejaron el cero para irse al descanso.

En el segundo tiempo, Argentina golpeó rápidamente en el minuto 51 con un tiro de esquina de Lionel Messi que conectó Nicolás Otamendi para convertir en su despedida de la Selección Argentina.

El segundo llegó con una asistencia de Messi para una definición exquisita del recién ingresado Nicolás Paz en el minuto 61 que dejó sin reacción al portero Marcel Dandijinou.

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Luego un penalti marcado por una infracción en el área derivó en el gol del gran homenajeado de la noche que tomó la pelota y definió con un toque a la izquierda del portero de Benín para su gol número 126 con la casaca de la Selección… el último.

Sobre el final le quedó un tiro libre que se fue por arriba del travesaño para que luego el chileno Fernando Vejar marque el final del partido y sentencie el final de la era Messi en la Selección Argentina.