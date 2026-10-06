Messi no pudo evitar las lágrimas en el bus de la Selección Argentina: emotivo video

Este 6 de octubre del 2026 quedará para la historia y, por eso, es inevitable que las emociones se hagan presente. Leonel Messi jugará su último partido con su Selección Argentina y las lágrimas estuvieron presentes en el máximo goleador de la albiceleste.

Este martes, antes del pitazo inicial, se conoció un conmovedor momento en el que la pulga fue el protagonista. El medio La Nación captó el momento preciso en el que el 10 estaba en el bus que transportaba a Argentina al estadio Monumental y, conmovido por la caravana y miles de hinchas que coreaban su nombre en Buenos Aires, lloró.

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En el costado derecho del autobus, en una de sus ventanas, se vio al también máximo goleador de la Eliminatoria Sudamericana con un pañuelo blanco y secándose las lágrimas, pues es un día en el que se cierra una historia, con Argentina, ante su gente, su familia, amigos y compañeros de vestuario.

🚨 LEO MESSI LLORANDO EN EL BUS 😭 pic.twitter.com/YTVW5qxj23 — Messi out of Context (@OutMessi_) October 6, 2026

Este video se viralizó en redes sociales al mostrar que no solo los aficionados y seguidores de Messi están tristes por su retiro de la selección, sino el propio futbolista que quedará para la historia por sus logros y récords.

