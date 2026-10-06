En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Víctor Hugo Ayala
Nobel de Física
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Messi no pudo evitar las lágrimas en el bus de la Selección Argentina: emotivo video

Messi no pudo evitar las lágrimas en el bus de la Selección Argentina: emotivo video

Un día lleno se sentimientos para los amantes del fútbol y Messi volvió a mostrar su lado más humano.

Messi lloró antes de su último partido con Argentina.
Messi lloró antes de su último partido con Argentina.
Fotos: AFP - LN
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Este 6 de octubre del 2026 quedará para la historia y, por eso, es inevitable que las emociones se hagan presente. Leonel Messi jugará su último partido con su Selección Argentina y las lágrimas estuvieron presentes en el máximo goleador de la albiceleste.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Este martes, antes del pitazo inicial, se conoció un conmovedor momento en el que la pulga fue el protagonista. El medio La Nación captó el momento preciso en el que el 10 estaba en el bus que transportaba a Argentina al estadio Monumental y, conmovido por la caravana y miles de hinchas que coreaban su nombre en Buenos Aires, lloró.

Últimas noticias

Aplaudieron a Messi en su último partido con Argentina
Fútbol

Despedida de Messi: lluvia de aplausos en el minuto 10 en Argentina vs. Benín

Colombia vs. Perú.jpg
EN VIVO
Fútbol

🔴 EN VIVO | Colombia vs. Perú: online y gratis este amistoso internacional

Publicidad

En el costado derecho del autobus, en una de sus ventanas, se vio al también máximo goleador de la Eliminatoria Sudamericana con un pañuelo blanco y secándose las lágrimas, pues es un día en el que se cierra una historia, con Argentina, ante su gente, su familia, amigos y compañeros de vestuario.

Este video se viralizó en redes sociales al mostrar que no solo los aficionados y seguidores de Messi están tristes por su retiro de la selección, sino el propio futbolista que quedará para la historia por sus logros y récords.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

selección Argentina

Video

Lionel Messi

Publicidad

Publicidad

Publicidad