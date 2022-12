Expresidentes esperan no les nieguen entrada a Venezuela para vigilar elecciones

Expresidentes de la región que viajan a Venezuela como observadores para las elecciones legislativas de este domingo señalan que no se dejarán amedrentar ante posibles detenciones o deportaciones por parte del gobierno del presidente del vecino país, Nicolás Maduro.



La invitación la extendió la Mesa de Unidad Democrática en vista de las amenazas sobre posible fraude en la jornada electoral del 6 de diciembre.



El expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, explicó que no cree que les nieguen la posibilidad de ingresar a Venezuela y señaló que lo que se busca es una jornada electoral transparente.



“Hay un pequeña habitación del lado de migración que creo que inauguraron conmigo en 2016, después pasaron muchos ahí, Leopoldo López, Mario Vargas Llosa, estoy seguro que esa clase de torpezas no se dan, lo único a lo que le tenemos miedo es a que Venezuela no encuentra una salida en democracia”, indicó Quiroga.



Así mismo, el exmandatario colombiano Andrés Pastrana, aseguró que aunque la posibilidad existe estarán prestos a apoyar la veeduría de las elecciones en Venezuela.



Escuche en este audio más información sobre:



- La Procuraduría General advirtió reparos frente a la liquidación de la EPS Saludcoop y Caprecom.



- El Gobierno anunció una nueva reglamentación de atención en los hospitales del país para mejorar la atención en urgencias.



- Fue revocada la detención domiciliaria a Lady Tabares, la vendedora de rosas, por violar la medida, al salir de la casa sin autorización.



- El Gobierno le hizo un llamó a los integrantes de la Cámara de Representantes para que dejen los acto de indisciplina y este jueves aprueben el plebiscito por la paz.



- Más de 70 capturas se han adelantado en Transmilenio por distintos delitos; la seguridad en el sistema se reforzara con más de 1.000 uniformados para la época de navidad.



- Por pruebas técnicas que se realizarán en las próximas horas la vía Bogotá - Villavicencio habrá un cierre parcial de este corredor. Detalles desde Villavicencio con Carlos Andrés Pérez.