Figuras de la Selección Argentina reaccionan a retiro de Messi: "Agradecidos toda la vida"

Ángel Di María, Leandro Paredes y otras figuras de la selección Argentina saludaron este lunes a Lionel Messi tras su anuncio de su retiro de la Albiceleste, al tiempo que le agradecieron por su gran desempeño y esfuerzo durante los más de 20 años en los que vistió la camiseta celeste y blanca.

"Vamos a estarte agradecidos toda la vida por ser argentino, por haber llevado a la Argentina a lo alto del mundo", escribió en su perfil de Instagram Di María, compañero de Messi en el seleccionado durante casi 20 años.

El actual futbolista de Rosario Central destacó además la decisión de la 'Pulga' de haber optado por vestir la camiseta celeste y blanca, cuando podría haber elegido jugar para España: "Por haber elegido ser argentino cuando tranquilamente podías haber elegido otra cosa. Gracias capitán. Gracias por todo. El mejor de la historia".

Leandro Paredes, que al igual que Di María integró junto a Messi el plantel campeón mundial en Catar 2022, también saludó al delantero del Inter Miami: "Gracias por absolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán".



Otro de los que apeló a las redes sociales para expresarse sobre el retiro de Messi del seleccionado fue el mediocampista Rodrigo de Paul, compañero suyo tanto en la Albiceleste como en el club estadounidense: "Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuantas sonrisas sacaste. Sos eterno".

"Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección", añadió De Paul, destacando el papel de Messi tanto dentro como fuera del campo.

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Enzo Fernández, por su parte, escribió un extenso y emotivo mensaje en Instagram en el que agradeció a su compañero e ídolo por el acompañamiento y las enseñanzas: "Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos".

"Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más. Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba. Eso no me lo voy a olvidar nunca", escribió Fernández.

A ellos se sumaron también otros futbolistas argentinos como Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez, que destacó el aporte de Messi dentro y fuera del campo: "Tu liderazgo no estuvo solamente en los goles, las asistencias o los títulos, sino en el ejemplo que nos diste todos estos años representando a nuestra selección".

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Messi fue saludado además numerosos clubes del fútbol argentino, incluidos Boca Juniors, que publicó un vídeo con imágenes del ídolo en la Bombonera, y River Plate, que difundió una imagen de un aficionado levantando la camiseta número 10 celeste y blanca del ídolo en un partido del club en el estadio Monumental de Buenos Aires.

También se expresaron otras figuras del deporte argentino, entre ellas la extenista Gabriela Sabatini y el piloto de Fórmula Uno Franco Colapinto, quien escribió: "Somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo. Gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero. Sos el ejemplo de todos".

El futbolista de 39 años anunció este lunes su retiro de la Albiceleste y explicó: "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección", escribió Messi en su perfil de Instagram, menos de dos meses después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

El delantero disputó más de 200 partidos con la camiseta albiceleste, en los que marcó 125 goles y registró 68 asistencias.