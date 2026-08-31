¿Comesaña, la solución del Junior tras salida de Arias? Contundente respuesta

Luego de la salida de Alfredo Arias del Junior de Barranquilla, el nombre de Julio Comesaña volvió a aparecer entre las posibilidades para asumir el cargo de entrenador. Sin embargo, el histórico técnico fue contundente al referirse a un eventual regreso al banquillo y aseguró que su etapa como entrenador ya está terminada, aunque no descartó tener algún otro rol dentro de la institución.

En entrevista con Blog Deportivo, Comesaña explicó que entiende por qué su nombre sigue siendo relacionado con Junior, pero aclaró que no se trata de una posibilidad que contemple para continuar su carrera.

“Si me dicen que vuelva es porque tienen un buen recuerdo mío. Entonces a mí de alguna manera me halaga”, afirmó el uruguayo, quien recordó la extensa relación que mantiene con el club.

El exentrenador tiburón señaló que su decisión no está relacionada exclusivamente con Junior, sino con el cierre de su carrera como director técnico.



“Yo ya he dicho que hace rato dije que era una etapa terminada para mí la de entrenador, porque fueron 40 años (...) yo no estoy diciendo que no al Junior, estoy diciendo que no a la carrera, a la carrera de entrenador”, recalcó.

Comesaña también dejó entrever que podría ser más útil para Junior desde una posición diferente al banquillo.

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“Considero además que en este momento de mi vida soy mucho más importante como en otro cargo que entrenador”, sostuvo. Incluso contó que ha rechazado propuestas de otros equipos porque considera que regresar a dirigir no corresponde con la etapa actual de su carrera.



El próximo entrenador

El histórico técnico también habló sobre el perfil que necesita Junior para afrontar este momento -donde no ha ganado ningún partido de liga- y destacó que el fútbol actual requiere mucho más que un entrenador con conocimientos tácticos. En ese sentido, consideró que debe existir un cuerpo técnico preparado para las nuevas exigencias del deporte.

Sobre el exarquero Sebastián Viera, uno de los nombres que han sido relacionados con el cargo, dijo que tendrá su oportunidad si decide emprender ese camino, pero advirtió que “hoy en día el fútbol necesita, yo diría que más que un entrenador, necesita un cuerpo técnico, un grupo que aporte”.