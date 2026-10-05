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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Haaland demanda a aerolínea noruega por usar su icónica coleta en publicidad

Haaland demanda a aerolínea noruega por usar su icónica coleta en publicidad

Aunque el atacante del Manchester City tuvo un cambio radical de look en el inicio de esta temporada, el litigio se enlaza con publicidad durante el Mundial.

Haaland con Noruega en el Mundial.jpg
Haaland con Noruega
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

El delantero noruego Erling Haaland ha demandado a Norwegian Air Shuttle por uso ilícito de su imagen, y en concreto de su famosa coleta, una acción judicial que la compañía aérea considera incomprensible y "lamentable", informaron ambas partes.

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"El caso trata del uso ilícito por parte de Norwegian de los signos distintivos de Haaland en su promoción de billetes de avión durante la Copa del Mundo de fútbol", indicó el abogado de la superestrella del fútbol, Thomas Hagen, en un correo electrónico a la AFP.

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Liderada por el goleador del Manchester City, Noruega logró la hazaña de alcanzar los cuartos de final del Mundial esta edición, en su primera participación desde 1998, antes de caer ante Inglaterra (2-1).

Aunque no se ha hecho oficial cuál es el motivo exacto del litigio, el diario Verdens Gang (VG), que reveló el caso, publicó que Norwegian retiró de sus redes sociales un montaje fotográfico que mostraba uno de sus aviones luciendo una coleta, característica de Haaland, hasta que se cortó el pelo recientemente.

Aerolínea noruega usa imagen de Haaland.
Aerolínea noruega usa imagen de Haaland.
Foto: tomada de redes sociales.

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"Nunca parecimos tan noruegos", rezaba el pie de foto.

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La compañía aérea confirmó haber recibido una demanda judicial, aunque declaró no entender el motivo: "Como casi toda Noruega, animamos a la selección nacional este verano, a través de algunas publicaciones espontáneas inspiradas en las tendencias de las redes sociales", indicó una portavoz, Catharina Solli, a la AFP.

"Es lamentable que la respuesta sea una acción judicial, pero esperamos mantener un diálogo razonable para poder seguir, también en el futuro, apoyando a nuestros héroes deportivos comunes", añadió.

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Según VG, se ha previsto una audiencia en el tribunal de Oslo para el 9 de octubre.

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