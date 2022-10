Hace mucho tiempo no me sentía tan bien físicamente: Falcao García

El colombiano Falcao García se mostró contento por su triunfo del domingo con el Manchester United frente al Liverpool, en donde volvió a las canchas tras su esfuerzo durante los entrenamientos.

“Contento por esta racha de victorias que estamos teniendo, también porque estamos jugando, pocos minutos pero seguro que ya vendrán más oportunidades para jugar”, comentó ‘El Tigre’.

El delantero colombiano aseguró que está preparado “para el momento en el que el equipo me necesite, tengo que blindarme al máximo para cuando tenga la oportunidad”.

Además aclaró que respeta la decisión del técnico Louis van Gaal de mantenerlo de suplente.

“El entrenador tiene una filosofía, la cual yo respeto y me siento muy bien, muy cómodo, hace mucho tiempo no me sentía muy cómodo, así que tocará esperar la oportunidad”, finalizó.

Por su parte, el centrocampista del Manchester United Juan Manuel Mata, destacó la labor del colombiano Falcao García durante los entrenamientos y aseguró que “como gran profesional que es, está esperando su oportunidad”.