‘Iván Márquez’ revela propuesta de Farc para concretar fin del conflicto

A través de su cuenta en Twitter, el jefe de la delegación de paz de las Farc reveló la propuesta de la guerrilla para concretar un cese al fuego bilateral, luego del encuentro con los generales de la República en La Habana, Cuba.



"Con relación al conflicto interno, se estudiarán medidas que faciliten la reconciliación nacional sobre la base de verdad, justicia, reparación integral y no repetición", dijo ‘Iván Márquez’.



Explicó que con esa iniciativa, la guerrilla busca “dinamizar la discusión en torno al punto 3 sobre el fin del conflicto”.



Finalmente, el jefe de la delegación de las Farc en los diálogos de paz dijo que fueron 60 propuestas “sobre los derechos de las víctimas y propuesta de comisión de esclarecimiento”.









Tras el encuentro entre la delegación de las Farc, el Gobierno y los militares que integraron la subcomisión del fin del conflicto, donde se aborda el cese al fuego bilateral, uno de los cabecillas de la guerrilla de las Farc que se encuentra en La Habana, alias ‘Iván Márquez’ público en su cuenta de Twitter que fue un “grato encuentro” y afirmó que es un “buen inicio”.

Márquez señaló además que los integrantes de las Farc de la subcomisión técnica “cruzaron saludos cordiales y visiones de país con los militares de Colombia que visitaron La Habana”.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-La Corte Suprema de Justicia comenzó las deliberaciones para dictar sentencia contra la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, por el caso de interceptaciones ilegales durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.





-La Cancillería colombiana le salió al paso a las recriminaciones desde Venezuela por la demora en la extradición del presunto responsable del asesinato del diputado Robert Serra y asegura que la decisión está en manos de la Corte Suprema de Justicia.





-La Corte Constitucional hizo un llamado de celeridad a la Comisión de Acusación en el proceso para establecer la responsabilidad del magistrado Jorge Pretelt en la aceptación de un millonario soborno.





-Fabrizio Hochschild, coordinador residente y humanitario de la ONU, aseguró que la organización no se va a involucrar en el tema de la extradición de ‘Simón Trinidad' y otros guerrilleros. Hochschild afirmó que la extradición es un tema bilateral y no multilateral. “Eso tiene que ver entre Colombia y los países que piden la extradición. Creo que eso está regido por acuerdos binacionales y entonces la solución es a través de conversaciones binacionales, no es un asunto de Naciones Unidas”.





-Se presenta un incendio forestal en el sur de Bogotá; el Cuerpo de Bomberos moviliza varias máquinas para contener la emergencia.





-Un tribunal de Bogotá restituyó más de 3.300 hectáreas de tierra ubicadas en el departamento del Meta, terrenos que por años fueron despojados a la fuerza por Miguel Arroyave y alias ‘Martín Llanos’.





-El portal de navegación Google anunció un mecanismo para evitar que sus navegantes caigan en páginas de internet que contengan información falsa o de dudosas fuentes.