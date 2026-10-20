Jhon Rentería, de pescador a anotar golazos en Argentina con solo 20 años

Jhon Rentería se está ganando un lugar en el fútbol argentino gracias a su habilidad, su desparpajo y anotaciones con Sarmiento de Junín. A sus 20 años, el delantero colombiano, conocido como ‘El Pescador’, atraviesa un momento destacado en su carrera.

En entrevista con Blog Deportivo, el joven compartió detalles de su presente y recordó la historia detrás de su particular apodo.

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Uno de los goles que más ha llamado la atención fue el que consiguió después de una jugada individual contra Barracas en la que utilizó una bicicleta para superar a su marcador, se acomodó hacia el centro y remató al arco para lo que era el 1-0 parcial a favor de Sarmiento.

“Todavía sigo viendo esos videos de ese gol, no me las creo aún”, reconoció Rentería durante la conversación con Blog Deportivo. También explicó que el movimiento hace parte de su repertorio habitual: lo practica constantemente en los entrenamientos y asegura que le sale de manera natural.



¡¡BICICLETA, UN POCO DE SUERTE Y EMOCIÓN TOTAL!! Jhon Rentería, la joya colombiana de Sarmiento, marcó el 1-0 ante Barracas Central y el Verde del Colo Sava sueña con los Playoffs del #TorneoClausura.



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¿Por qué no cambió de equipo?

El futbolista, que se desempeña principalmente como extremo, aunque tiene libertad para moverse por diferentes sectores del frente de ataque, considera que su permanencia en Sarmiento responde a una decisión pensada para su desarrollo profesional. Según explicó, habló con amigos y familiares antes de tomar la determinación de continuar en el club, pues entendió que necesitaba más preparación para aspirar a nuevos retos.

Atacante colombiano Jhon Rentería Instagram @casarmientoof

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Además, destacó la confianza que le han brindado el entrenador y sus compañeros, un respaldo que considera fundamental para mostrar sus condiciones sin sentirse agobiado por la presión. El equipo, por su parte, se ha planteado el objetivo de hacer historia y mantenerse entre los ocho mejores de la competencia.



La anécdota de pescador

Pero detrás del futbolista que hoy despierta elogios en Argentina hay una historia ligada al mar del Pacífico colombiano. Rentería nació futbolísticamente con una afición que heredó de su padre, quien desde pequeño lo llevaba a pescar en Juradó, Chocó. Las madrugadas juntos y las salidas al mar terminaron convirtiéndose en una anécdota que trascendió hasta el fútbol, especialmente después de que el jugador contara esa experiencia durante el Mundial juvenil con la Selección Colombia. Desde entonces, comenzó a ser reconocido como ‘El Pescador’, un sobrenombre que lo acompaña en su aventura internacional.

Ahora, con la camiseta número 10 de Sarmiento, Rentería encuentra una motivación adicional para seguir creciendo. El joven reconoció que llevar ese dorsal en un equipo de la primera división argentina lo impulsa a trabajar más en los entrenamientos. Entre sus referentes futbolísticos mencionó a Ronaldinho, a quien recuerda por sus recursos técnicos y por movimientos como la bicicleta.