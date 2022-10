Jorge Luis Pinto debía seguir con Costa Rica, según encuesta

Una encuesta divulgada este miércoles reveló que los costarricenses consideran que el portero Keylor Navas fue el mejor jugador de su selección en el Mundial de Brasil 2014 y que el entrenador, el colombiano Jorge Luis Pinto, debió permanecer en su puesto.

La encuesta de la estatal Universidad de Costa Rica (UCR) indica que un 63,6 % de los costarricenses eligió a Navas como el mejor jugador durante la cita mundialista, seguido del delantero Joel Campbell (9,5 %), el capitán Bryan Ruiz (6,4 %) y el centrocampista Celso Borges (4,1 %), entre otros.

Según el investigador de la UCR, Johnny Madrigal, la preferencia de Navas, portero del Real Madrid, no es una situación que "extrañe" ya que el rendimiento del guardameta fue vital para la selección.

"Hay un reconocimiento de los aficionados de que fue el mejor jugador pero eso no le quita el crédito al resto, en el sentido de que todos fueron tratados como héroes. No significa que los otros jugadores no hicieron un buen papel", expresó en conferencia de prensa Madrigal.

Navas, de 27 años, fue pieza clave para que Costa Rica firmara la actuación más brillante en mundiales al alcanzar los cuartos de final en Brasil 2014.

El costarricense, catalogado como mejor jugador en tres partidos de Costa Rica por la FIFA, fue contratado tras el Mundial por el Real Madrid español, en un fichaje histórico para el fútbol tico.

Navas solo recibió dos goles en los cinco partidos que disputó Costa Rica, equipo que se marchó invicto del torneo tras vencer a Uruguay (3-1) e Italia (1-0), y empatar sin goles con Inglaterra en la fase de grupos.

En los octavos de final, los ticos superaron 5-4 a Grecia en los penaltis tras empatar 1-1, mientras que en los cuartos de final Costa Rica aguantó el 0-0 por 120 minutos ante Holanda, con una notable participación de Navas, pero la selección centroamericana fue eliminada en la tanda de penaltis.

Por otra parte, un 51,8 % de los costarricenses consideró que el entrenador colombiano Jorge Luis Pinto "debía seguir" con la selección, mientras que un 33,1 % dijo que "no debía continuar".

Pinto y la Federación Costarricense de Fútbol terminaron en malos términos su relación al no alcanzar un acuerdo para la continuidad del seleccionador después del Mundial

Otro dato de la encuesta señala que un 94 % cree que la selección "avanzó más de lo esperado" en Brasil 2014.

El sociólogo de la UCR, Carlos Sandoval, indicó que la participación de "La Sele" fue "excepcional" y tiene características sobresalientes porque superó lo que se hizo en Italia 90, cuando Costa Rica avanzó a la segunda ronda.

La encuesta se aplicó del 4 al 14 de agosto pasado en 687 costarricenses mediante llamadas telefónicas y tiene un nivel de confianza del 95 %. EFE