“Luis Aragonés estará orgulloso, este equipo es como él”: Diego Simeone

tributó a Luis Aragonés, especialmente "los ocho minutos que el público se mantuvo en silencio" al inicio del partido.

"Cuando nos deja un hombre como Luis, hay dolor y tristeza, pero hoy me he emocionado con la gente. Me emocionó el silencio en los primeros ocho minutos del primer tiempo. Esto es lo más lindo que se queda la familia. Es el gran respeto con el cual lo ovacionaron hoy en todos los campos. Hoy, desde arriba estaría vestido de rojiblanco y contento por la valentía, porque es un tipo valiente y con carácter y este equipo tiene las dos cosas", declaró Simeone.

Sobre el liderato del equipo, explicó que "es algo bueno para los jugadores y para seguir enfrentando cada partido con la misma intensidad " y en cuanto al partido que "fue difícil y duro". "La Real Sociedad, en el arranque del segundo tiempo, nos complicó. Los cambios le dieron frescura al equipo. Pudimos controlar la pelota y nos llevamos un triunfo ante un rival muy duro", dijo.

"Ahora tenemos el partido del miércoles ante el Real Madrid y tenemos que recuperarnos porque ahora hay partido cada tres días", añadió.

Sobre la incorporación de Diego Ribas, señaló: "Diego Ribas nos va a dar lo que necesitamos. Personalidad en el ataque. Es agresivo en su juego. Siempre que pasa la pelota por él hay peligro".

"Si nos ayuda un poco la fortuna, esperamos poder competir en todo. Mis felicitaciones a la directiva por el esfuerzo en el mercado de invierno. Siempre soñé con tener un equipo competitivo y poder competir".

Con EFE.