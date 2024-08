¿Luis Díaz jugaría con Pep Guardiola? Esto es lo que se sabe

Luis Díaz y su futuro en el mercado de fichajes europeocontinúa siendo tema de conversación en los últimos días. A medida de que se acerca el final del libro de pases, se conocieron nuevas informaciones que podría cambiar el destino del futbolista guajiro, que viene de sersubcampeón de la Copa América con la Selección Colombia, y que es uno de los delanteros más apetecidos en el Viejo Continente.

En la mañana del martes 13 de agosto, el periodista Marcus Benito de El Chiringuito de Jugones, afirmó que Díaz tendría listo un acuerdo con el Manchester City para firmar un contrato por las próximas cinco temporadas; y añadió que el club inglés estaría dispuesto a pagar por él al Liverpool, dueño de su pase, cerca de 70 millones de euros.

Me dicen que el acuerdo entre jugador y club es total indicó el periodista Benito.

Díaz llegó al Liverpool en 2022, proveniente del Porto F.C. por una cifra cercana a los 45 millones de euros. Desde su incorporación con el club inglés, en el que fue dirigido por el alemán Jürgen Klopp, el atacante demostró su importancia en el equipo de los 'reds', en el que compartió inicialmente el ataque con Sadio Mané y Mohamed Salah. Sin embargo, el traspaso de Mané al Bayern Múnich le dio a Díaz más protagonismo.

Luis Díaz.

¿Llegará Luis Díaz al Manchester City?

Las noticias sobre el posible movimiento de Díaz hacia el equipo ‘Citizen’ han sido recibidas con escepticismo en algunos sectores, pues no han tardado en ser desmentidas por dos periodistas que mantienen atentos al avance de los movimientos de jugadores en el continente europeo.

Sam Lee, periodista de The Athletic, desmintió de forma enfática la información de El Chringuito. “Entiendan que no hay nada de cierto en los vínculos con Luis Díaz. Fueron realmente divertidos durante 15 minutos”, afirmó con ironía. Por su parte, James Pearce, especializado en la actualidad del Liverpool, agregó que Liverpool no ha tenido ningún acercamiento por Luis Díaz desde ningún club.

Tras sufrir una grave lesión de rodilla a finales de 2022 que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego hasta marzo de 2023, el regreso de Díaz tardó en darse. Y pese a haber perdido su titularidad, el nacido en Barrancas logró recuperar la confianza del cuerpo técnico y la hinchada.

A la par de estos dos comunicadores, el italiano Fabricio Romano, quien reconocido por ser el rey del mercado de fichajes en Europa y el mundo, también desmintió las especulaciones sobre el acuerdo de Díaz con el Manchester City. Según Romano, "fuentes del City niegan cualquier acuerdo con Luis Díaz tras las últimas informaciones”, por lo que contrastó la información dada desde España.

¿Barcelona irá a la carga por Luis Díaz?

Y es que desde el territorio ibérico se había dicho inicialmente que el Fútbol Club Barcelona era el único equipo que había mostrado un interés real en Díaz, quien aún tiene contrato hasta 2027 con el club inglés. Sin embargo, el atacante no saldrá a menos que se acuerde una cifra superior a los 60 millones de euros; en un interés que surgiría luego de que los ‘culés’ no hayan podido fichar a Nico Williams del Athletic Club.

En lo que respecta al Manchester City, cabe destacar que cuenta con jugadores como Jack Grealish y Jérémy Doku, pese a que vendió al argentino Julián Álvarez al Atlético de Madrid por una cifra que ronda los 90 millones de euros.

Mientras que Erling Haaland sigue siendo el delantero titular indiscutible, el club estaría buscando un suplente eficaz para dar descanso al noruego, lo que abre el espectro a diferentes opciones en el mercado de fichajes. A medida que el cierre de mercado se aproxima, el futuro de Luis Díaz será un tema de interés general entre los aficionados y la prensa.