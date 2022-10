Me encantaría ver la respuesta del Bernabéu si Leo Messi bate récord: Iniesta

cree que la ausencia por lesión del galés en el clásico del sábado condicione la preparación del partido desde el lado azulgrana.

Con Isco como sustituto de Bale en el once, el Real Madrid probablemente se encuentre por fin en disposición de disputarle el balón al Barça, pero Iniesta ha advertido que la del centro del campo solo será "una batalla más" del partido. "Y al final, para ganar al Madrid, te has de imponer en todas las líneas, no solo en el centro del campo", ha apostillado.

Iniesta ha reconocido que "en este tipo de encuentros siempre es difícil prever lo que te puedes encontrar, por el rival, porque hay muchísima calidad en los dos equipos y porque normalmente son los detalles lo que marcan un poco hacia dónde irá el partido".

Sin embargo, ningún guión debería hacer variar la hoja de ruta del Barcelona en el Bernabéu: "Debemos tener el máximo tiempo posible el balón porque entonces el peligro de ellos se minimiza, sacar provecho de nuestras mejores armas y ser efectivos cuando tengamos que serlo. Al final es una cuestión de equilibrio, de crear espacios, de generar superioridades. Para ganar en el Bernabéu has de jugar como equipo, hacerlo todo bien".

Otro aspecto que influirá en el devenir del encuentro será la mentalidad y la actitud con la que afronten el partido ambos equipos. Iniesta tiene muy clara cuál ha de ser la suya y la de sus compañeros.

"Tenemos que ir allí con la mentalidad de ir a ganar, no la de que les llevamos cuatro puntos y que, pase lo que pase, seguiremos por delante. Ir allí a ver qué pasa y no a ganar sería un error", ha advertido.

El manchego no ha ocultado que quien pierda el clásico saldrá tocado, aunque aún quede mucho, "porque nunca es un partido más", pese a que sabe que el Real Madrid tiene más que perder que el Barça, pues una derrota en casa ante el eterno rival le dejaría a siete puntos en la clasificación.

Tras un inicio de temporada un tanto dubitativo, Iniesta parece haberse reencontrado con sus mejores sensaciones. En este sentido, ha indicado que "siempre es importante ir de menos a más y, cuando tienes ese pico bueno de forma, intentar mantenerlo el máximo tiempo posible".

Además, ha dicho estar "encantado" con Luis Enrique, con sus compañeros y con su rol en el equipo, donde este año ha actuado siempre como volante -"la posición donde me encuentro más cómodo", ha recordado- y nunca como extremo, como lo habían utilizado en algunas ocasiones los predecesores del técnico asturiano en el cargo.

Preguntado por la posibilidad de que Leo Messi marque dos goles en el Bernábeu y bata el mítico récord de Telmo Zarra, Andrés Iniesta ha admitido que "sería raro si sucede y se para el partido", y aunque tampoco sabe "cuál sería la respuesta" del público de Chanmartín, estaría encantado de poder comprobarlo.

"Lo único que sé es que me gustaría que Leo lo hiciera (superar el récord el sábado), porque sería muy buena señal para nosotros; estaríamos más cerca de ganar. En cuanto al récord, sería un hecho histórico y seguirá consiguiendo muchos récords más, pero tanto para él como para el resto esto está en un segundo plano. Si no lo celebra allí, lo celebraremos aquí", ha sentenciado. EFE