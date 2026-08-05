Mojica sale a defenderse por críticas en redes: "Sería incapaz de responder así"

El Mundial dejó un sabor amargo entre parte de la afición y la Selección Colombia. Varios hinchas cuestionaron el rendimiento de algunos futbolistas, a quienes consideran que no estuvieron a la altura de la competencia. Uno de los más señalados fue Johan Mojica, quien volvió a ser blanco de críticas por un comentario que se viralizó rápidamente en redes sociales.

"Está bien, quizás no sé centrar, pero sí sé hacer plata, cosa que usted no sabe hacer. Siga centrando bien que yo sigo facturando", fue la supuesta respuesta del lateral a un usuario que cuestionó su actuación con la Tricolor. Sin embargo, el futbolista aseguró que ese mensaje nunca salió de él y que fue publicado desde un perfil falso creado para afectar su imagen.

A través de su cuenta de Instagram, Mojica desmintió la situación y ofreció explicaciones sobre lo ocurrido. El defensor afirmó que "sería incapaz de responder de esa manera" y señaló que todo fue obra de una persona que actuó con "envidia, odio y falta de Dios en su corazón".

Johan Mojica sobre la Selección Colombia Foto: AFP

"No voy a permitir que se hagan pasar por mí. Un perfil falso creado contestó a esa persona que dio su opinión en mi publicación diciendo que, de pronto, yo no sé centrar, pero sí sé hacer dinero, y que mientras usted está criticando, yo me dedico a facturar. Yo sería incapaz de responderle así a una persona. Sé lo que cuesta hacer dinero, soy una persona íntegra, llevo 17 años de carrera profesional y nunca he tenido un problema de ese tipo con alguien", expresó.



El jugador también explicó que utilizaron una de sus fotografías para crear una cuenta falsa y hacerse pasar por él. Reiteró que siempre ha aceptado las críticas por su rendimiento deportivo y aprovechó para hacer un llamado a algunos periodistas a verificar la información antes de emitir juicios.

"Saben que soy una persona alegre, llena de carisma y dedicada a mi profesión. Quise hacer este video para aclarar esta situación. Dios los bendiga. Agradezco mucho a las personas que saben que no soy así y que me han enviado sus mensajes de apoyo. Les mando un abrazo grande. Y a quienes, por falta de oficio, quieren manchar la imagen de personas que trabajamos honradamente y buscamos ser exitosos en nuestra profesión, les digo que eso no está para nada bien", concluyó.