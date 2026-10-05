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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / "No está rico, lo que está es enfermo": Javier Hernández Bonnet sobre revelaciones de Jhon Durán

"No está rico, lo que está es enfermo": Javier Hernández Bonnet sobre revelaciones de Jhon Durán

El futbolista brasilero Fred habló sobre su relación con el colombiano cuando coincidieron en el Fenerbahçe de Turquía.

Jhon Jáder Durán
Jhon Jáder Durán en el Fenerbahce
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

"No está rico, lo que está es enfermo" fue el análisis categórico del periodista y director de Blog Deportivo, Javier Hernández Bonnet, ante las recientes revelaciones del futbolista brasileño Fred sobre el delantero colombiano Jhon Jader Durán.

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La controversia inició luego de que Fred contara entre risas en un pódcast que, durante su etapa compartiendo vestuario en el Fenerbahçe, Durán se negaba a entrenar argumentando que ya era "rico".

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Para Hernández Bonnet, lejos de ser una simple anécdota graciosa, estas palabras reflejan una mentalidad de un deportista que confunde la abundancia económica temporal con el éxito profesional y personal.

Durante el análisis en el programa radial, Hernández Bonnet destacó el inmenso talento futbolístico de Durán, calificándolo como un atacante "crack" cuyas condiciones físicas y técnicas son escasas tanto en Sudamérica como en Europa.

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Sin embargo, el director del espacio deportivo enfatizó que ver a un jugador joven despreciar la disciplina frente a la trayectoria de referentes consolidados como Fred —exfigura del Manchester United y de la selección de Brasil o Cristiano Ronaldo— resulta alarmante.

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Un punto central en el análisis del director de Blog Deportivo fue la influencia negativa que suele rodear a las jóvenes promesas del deporte, fenómeno al que comparó con los entornos vividos por astros como Diego Maradona o Neymar.

Hernández Bonnet advirtió sobre la presencia de personas "tóxicas" o "garrapatas" que se benefician económicamente del atleta y alimentan su estilo de vida despreocupado sin aconsejarlo adecuadamente.

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Por ello, opinó para que el círculo cercano de Durán intervenga de manera sincera, ayudándolo a asentar la cabeza antes de que quienes viven a su costa terminen por consumir su carrera y su patrimonio.

Ahora el exdelantero del Aston Villa vuelve a estar un una de las ligas más importantes de Europa: la portuguesa. Allí juega con el Benfica, donde se espera pueda volver a figurar en los titulares de los diarios deportivos por sus goles y jugadas.

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