Padre de Lamine Yamal pide ayuda luego de nueva polémica antes del Balón de Oro

Mounir Nasraoui, padre del futbolista español Lamine Yamal, volvió a quedar en el centro de la polémica tras protagonizar un presunto altercado en el aeropuerto de Barcelona, en España, poco antes de viajar a Londres para acompañar a su hijo a la gala del Balón de Oro.

El episodio habría incluido una agresión a una empleada de una cafetería y un enfrentamiento con otro viajero. Después de esta situación, Nasraoui pidió en redes sociales ayuda a la familia azulgrana, un mensaje que despertó interrogantes sobre su significado y la posibilidad de que necesite algún tipo de apoyo.

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En entrevista con Blog Deportivo, el periodista Marc Fuster, de La Sexta, explicó que este nuevo episodio se suma a otras controversias que han rodeado al padre de la joven estrella del FC Barcelona. Según los testimonios difundidos sobre el incidente, la discusión comenzó cuando una trabajadora le pidió que retirara una chaqueta que había dejado en un lugar donde no estaba permitido. La situación habría escalado hasta que, presuntamente, Nasraoui escupió a la empleada y golpeó a un hombre que intentó intervenir. La tensión llevó a la intervención de una patrulla de la Guardia Civil, aunque finalmente pudo continuar su viaje a Londres.

Fuster señaló que estas situaciones pueden resultar incómodas para el futbolista, quien ha ganado protagonismo internacional gracias a sus actuaciones con el Barcelona y la selección española.



“Estar en los medios por polémicas de tu padre, pues, como comprenderéis, no gusta ni al futbolista ni al propio Barça”, explicó el periodista.

Lamine Yamal, mejor jugador joven del 2026. Foto: AFP

Según explicó, el padre del jugador se desplazó en un vuelo chárter distinto al utilizado por la delegación azulgrana para asistir a la gala, por lo que lo ocurrido se considera un asunto de su ámbito privado. Además, Fuster indicó que desde hace tiempo se han tomado medidas para alejar a Nasraoui de los focos mediáticos y evitar que sus controversias terminen afectando la exposición pública de su hijo.

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Uno de los puntos que más dudas ha generado es la petición de ayuda que hizo Nasraoui a la familia azulgrana. Durante la entrevista, Fuster manifestó que resulta difícil establecer si se trató de una expresión irónica o de una solicitud genuina de acompañamiento. Sin embargo, reveló que el padre del futbolista tiene diagnosticada epilepsia, una condición que, según explicó, también influye en sus desplazamientos en avión.

Aunque no se prevén consecuencias institucionales para el Barcelona por este episodio, el caso recuerda lo sucedido hace unos años cuando el padre fue apuñalado luego de una discusión.