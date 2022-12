Prisión domiciliaria para expresidente de Conmebol Nicolás Leoz

El juez paraguayo de garantías Humberto Otazú decretó este lunes prisión domiciliaria para Nicolás Leoz, el expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), imputado por una fiscalía de Estados Unidos, internado desde hace cinco días en un sanatorio privado de Asunción.

Publicidad

"Le hice saber sus derechos constitucionales y que podía acogerse a una extradición simplificada, a lo que él respondió que no. Dijo que no sabe los delitos por los cuales se lo acusa", señaló el magistrado en conferencia de prensa al abandonar el sanatorio Migone donde visitó al ex dirigente, de 86 años.

La prisión domiciliaria fue ordenada por el juez por la avanzada edad del exdirigente.

Publicidad



AFP