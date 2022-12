Programa completo Blog Deportivo 16 de marzo de 2015

No habrá amnistía para genocidio y reclutamiento infantil: consejero para DD.HH. El consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, destacó el informe de la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia.

Publicidad

Crono final no debería suponer "problema" para defender liderato: Nairo Quintana El ciclista colombiano Nairo Quintana, corredor el equipo Movistar, aseguró hoy que si no ocurre ningún percance no debería tener problemas para defender el maillot de líder en la contrarreloj de 10 kilómetros que pondrá mañana punto final a la Tirreno-Adriático.

Plan de financiamiento para metro de Bogotá se entregaría en mayo En mayo se entregaría el plan de financiamiento de la primera línea del metro de Bogotá, según indicó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Publicidad

Nos preocupa que el arbitraje esté en contra del equipo: presidente de Equidad Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Equidad, manifestó que han pedido una junta extraordinaria ante la Dimayor para manifestar su inconformidad con el arbitraje local.

Publicidad

¿Cuánto ganan los ciclistas profesionales en Europa? El promedio salarial mensual que pagan grandes equipos europeos de ciclismo profesional, como Movistar Team del colombiano Nairo Quintana, otorgan a sus deportistas alrededor de 25.300 euros, unos 54 millones de pesos.

Primera reunión de Santos con Comisión Asesora de Paz tuvo “buen arranque” La presidenta del Polo Democrático, Clara López, aseguró que la reunión de laComisión Asesora de Paz en la Casa de Nariño fue informativa y que el presidente Santos les hizo la solicitud de contribuir a los temas de víctimas y de justicia en el proceso de paz que se adelanta en La Habana.