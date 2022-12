Programa completo Blog Deportivo 24 de marzo de 2015

Me cancelaron la visa a Estados Unidos; no renunciaré: magistrado Jorge Pretelt Blu Radio conoció que el magistrado Jorge Pretelt, en su regreso a la Corte Constitucional tras incapacidad médica, reiteró que no renunciará a su cargo pese a la “persecución del Gobierno”.

Fiscalía abrió investigación a MinTIC por prorrogar concesión a Claro y Movistar El senador Alexander López informó que la Fiscalía abrió investigación formal en contra del ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, luego de prorrogar la concesión del espectro electromagnético a las compañías Claro y Movistar que se suscribió en 1992 por un periodo de 10 años.

Hay qué pensar si Farc le cumplirá a Colombia: MinDefensa tras ataque en Calamar El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, rechazó el último atentado de lasFarc a una patrulla militar en el municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare, en el que resultó muerto un soldado y tres más resultaron heridos.

Cancillería lamenta muerte de colombianos en accidente aéreo en Francia El Ministerio de Relaciones Exteriores envió un comunicado manifestando suscondolencias con los familiares de los colombianos María del Pilar Tejada y Luis Eduardo Medrano, quienes perdieron la vida en el accidente de avión de la aerolínea Germanwings que se estrelló esta mañana en Francia.

Los partidos hay que jugarlos, nadie te los regala: Falcao sobre Baréin y Kuwait En exclusiva con Blog Deportivo y Gol Caracol, Falcao García se declaró feliz por volver a la Selección Colombia pues “siempre venir a la Selección es algo especial”.

Me disculpo públicamente con Ángelo, pronto me comunicaré con él: Ramón Córdoba El jugador de Jaguares Ramón Córdoba, quien agredió durante un partido al delantero de Envigado Ángelo Rodríguez, explicó en Blog Deportivo que el golpe no fue intencional, pese a que Rodríguez se encuentra bajo observación médica.

Michael Phelps habría pagado a una mujer para practicar extraños actos sexuales Una mujer llamada Kim Petro, quien es conocida como una dominatrix, es decir que adopta un papel dominante durante sus encuentros sexuales, reveló al National Enquirer una aventura que habría sostenido con el deportista olímpico Michael Phelps.