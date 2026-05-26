PSG y Arsenal lo pondrán a madrugar para ver la final de la Champions: cambia el horario

El próximo sábado, 30 de mayo, se disputa una nueva edición de la final de la UEFA Champions League, que esta vez reúne al PSG y al Arsenal en un choque inédito por la búsqueda del máximo título de clubes a nivel internacional, pero que para esta edición tendrá un cambio importante.

A diferencia de otras ediciones donde el partido comenzaba sobre las 2:00 de la tarde (hora colombiana), esta vez arrancará sobre las 11:00 de la mañana y obligará a los hinchas a levantarse temprano para ver las emociones de esta final inédita de la UEFA Champions League.

AFP ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Esto fue un cambio en pro a que más hinchas puedan ver este encuentro en todo el mundo, además de un horario más justo para los propios europeos ver el duelo de sus equipos en este tipo de instancias continentales.

El París Saint-Germain buscará este sábado en Budapest convertirse en apenas el décimo club que logra ganar dos Champions consecutivas.



El equipo de Luis Enrique llega como vigente campeón tras conquistar su primer título europeo en 2025 con una histórica goleada 5-0 sobre el Inter Milan, después de haber perdido la final de 2020 ante el Bayern Munich.Enfrente estará el Arsenal, que disputará la segunda final de Champions de su historia y buscará su primer título continental. El equipo de Mikel Arteta regresa a esta instancia 20 años después de perder la final de 2006 frente al FC Barcelona y llega con la ilusión de alcanzar el mayor logro de su historia.