¿Quién es Rodri, el nuevo ganador del Balón de Oro 2024?

Este lunes, 28 de octubre, quedó para la historia el nombre de Rodri , el futbolista español que puso fin a la era de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pues ni siquiera estuvieron nominados como si sucedió en el 2018, cuando Luka Modrić ganó el Balón de Oro.

En medio de lágrimas y con ayuda de muletas, el volante español recibió su galardón a los 28 años de edad. Después de 64 años, el país ibérico volvió a celebrar este importante galardón en el fútbol masculino, pues el último había sido Luis Suárez en 1960.

¿Quién es Rodri, el nuevo ganador del Balón de Oro?

Rodrigo Hernández, "Rodri", fichó por el Manchester City en 2019 por 70 millones de euros. Su llegada fue un acierto para el club.

Bajo las órdenes de Pep Guardiola, Rodri se convirtió en pieza clave. En las dos últimas temporadas, ha ganado la Champions League, dos Premier League y la FA Cup.

Publicidad

Su desempeño le valió el Balón de Oro 2024 , reconocimiento al mejor centrocampista mundial. Guardiola lo considera "irreemplazable" debido a su impacto en los éxitos del City.

Las estadísticas respaldan esta percepción. Rodri mantuvo una racha de 74 partidos sin perder desde febrero de 2023 hasta mayo de 2024. Su ausencia se nota: el City triplica derrotas sin él.

Publicidad

Con Rodri, el City gana 74.1 % de los partidos, mientras que sin él, este porcentaje baja a 61.9 %. También marca menos goles (1.3 vs 1.7) y cosecha menos puntos (2.37 vs 1.9).

A pesar de su importancia, Rodri no fue considerado para el premio "The Best" en 2023. Ahora es el cuarto español de nacimiento en ganar el Balón de Oro, después de Luis Suárez, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas.

Rodri es el primer jugador del Manchester City en obtener este premio, demostrando la capacidad del club para desarrollar talentos. Su evolución desde su salida del Atlético de Madrid es notable, transformándose en el mejor jugador del mundo.