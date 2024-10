¿Quién ganó el Balón de Oro 2024? Rodri es el favorito y no Vinicius Jr.

La ceremonia de entrega del Balón de Oro, que recompensa al mejor futbolista de la temporada, dio comienzo el lunes en el Teatro de Chatelet de París, con la polémica ausencia del Real Madrid, que boicotea la ceremonia convencido de que su jugador Vinicius no será premiado.

Rodri Hernández es el futbolista español con más chance de ganar el Balón de Oro. En minutos se conocerá el nombre oficial del ganador.

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", declaró a la AFP el club madrileño, ganador de la Liga de Campeones 2024.

La organización afirmó a la AFP que "ningún jugador ni club saben este lunes por la tarde quién ha ganado".

¿Quién es Rodri Hernández?

Rodrigo Hernández Cascante es un futbolista español que actualmente juega en el Manchester City de Inglaterra. Tiene 28 años y hace parte de la selección de España con la que viene de ganar la Eurocopa de 2024. De hecho, en ese torneo fue galardonado como el mejor jugador de la competencia.

Mientras que, con los ciudadanos bajo el mando del Pep Guardiola, ganó la Premier League y la Community Shield.

En la temporada 2023/2024 disputó con el Manchester City 50 partidos, en los que anotó nueve goles.

Este es el mejor momento deportivo del español, quien, lamentablemente, tuvo una lesión de ligamento de su rodilla derecha que lo mantendrá apartado de los terrenos de juego durante varios meses. Por eso se le vio con muletas durante la gala del Balón de Oro.

Rodri comenzó su carrera con el Villarreal en el 2014, después firmó con el Atlético de Madrid en el 2018y desde el 2019 hace parte del Manchester City.

En desarrollo...