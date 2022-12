Real Madrid no ha descartado llegada de Falcao García: diario AS de España

el equipo ‘merengue’ se está enfocando en la negociación de James Rodríguez y después de concretarla con Falcao García.

Sin embargo, el editor del diario dijo que “si llega Falcao, no sería para ser titular pero nos consta que eso no le importa”. Por el lado de James, dijo que el 10 de la selección Colombia “podría estar disputando un puesto en el once titular. Sí que es cierto que James tendría difícil ser titular pero bueno, tiene 23 años”.

Aseguró que son seis competiciones que tiene el Real Madrid el próximo año, por lo que hay muchas posibilidades para los dos colombianos de jugar en el equipo.

Sergio Gómez dijo que “el acuerdo entre el Real Madrid y James Rodríguez es total y ahora el asunto es la negociación entre el Real Madrid y el Mónaco”, algo que sólo se complicaría si Di María no se va de los ‘merengues’.