Tengo un problema, soy cada vez mejor y mejor: José Mourinho

En entrevista con el diario Thelegraph, el técnico del Chelsea, José Mourinho , volvió a mostrar confianza en su trabajo con unas declaraciones que se volvieron polémicas.

“Tengo un problema, soy cada vez mejor y mejor. He evolucionado en muchas áreas diferentes, en la manera en que leía el juego, la manera en la que preparo los partidos, la forma en la que entreno, la metodología de trabajo... Me siento mejor y mejor”, dijo el seleccionador.

Además, dijo que tiene algo que no puede cambiar: “hay un punto en el que no puedo cambiar, cuando me enfrento a los medios de comunicación nunca soy un hipócrita”, sin dirigirse a ningún colega en específico.

