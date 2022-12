Teo explicó al DT que no quería seguir en River porque no le pagan: Pachón

El representante de Teófilo Gutiérrez, Efraín Pachón, salió al paso a las declaraciones del presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, quien aseguró que el colombiano no volverá al club y que si lo hace será para estar en la reserva.

Cuestionó que dijera que el colombiano está con su “abuela comiendo empanadas”, razón por la cual creen que no se presentó a la pretemporada con el equipo de la ‘banda cruzada’. ( Está decidido que Teo a River no vuelve: Rodolfo D'Onofrio ).

“Hoy el presidente sale prácticamente, en una forma anecdótica, a decir que se quede comiendo empanadas. Yo le diría al presidente de River, con todo respecto, y anecdóticamente también le contesto que cuando tiene derechos contrae obligaciones. Uno disfruta de sus derechos pero tiene que cumplir las obligaciones, no puede desconocerlas”, dijo Pachón.

“Eso es lo que ha sucedió con Teo y Teo de una manera muy particular ha actuado correctamente. Habló con el técnico y le explicó que él no quería seguir en River por los incumplimientos en los pagos”, agregó.

D'Onofrio dijo esta mañana que Teo "está comiendo empanadas con su abuela... cuando termine, veremos. Tenemos decidido que al primer equipo no vuelve. Si no hay una oferta deberá volver al club, pero no jugará en el primer equipo, buscará un lugar en reserva". (Lea también: Mi ciclo en el River Plate está terminado: Teófilo Gutiérrez ).

El delantero reveló el pasado domingo, a su regreso a la ciudad de Barranquilla, luego de la eliminación de Colombia en la Copa América 2015, que su etapa como jugador del club River Plate de Argentina terminó.

